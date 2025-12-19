Los productores en Chiriquí se preparan para el escenario climático que se dará en los próximos meses

La Mesa Técnica Agroclimática se encarga de analizar los pronósticos de lluvia para emitir las recomendaciones y reducir los riesgos en la producción agropecuaria.

Chiriquí, Panamá/Un grupo de productores agropecuarios participó en un encuentro de análisis climático con el objetivo de analizar los datos meteorológicos previstos para el periodo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en la provincia de Chiriquí. Esta reunión se realizó bajo el marco de la Mesa Técnica Agroclimática N.° 21, donde se presentaron datos actualizados sobre el comportamiento de las lluvias y su posible impacto en las actividades agrícolas.

El coordinador de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático del MIDA en Chiriquí, Santiago Morales, explicó que las conclusiones obtenidas durante la jornada funcionarán como base para la elaboración del boletín agroclimático, donde se estarán difundiendo las recomendaciones oportunamente, para orientar a los productores en la toma de decisiones.

Carlos Marín, pequeño ganadero de la comunidad de Gariché Abajo, en Santo Domingo de Bugaba, destacó la importancia de estos espacios técnicos, que permiten contar con pronósticos confiables para prepararse ante posibles contingencias climáticas y así reducir pérdidas en la producción, sin importar el rubro.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que la salida de la temporada lluviosa presentará un retraso de entre dos y tres semanas; para el oriente chiricano, este proceso estará estipulado del 15 y el 31 de diciembre de 2025, mientras que para el occidente de la provincia podría extenderse del 1 al 20 de enero de 2026.

Además, se espera que para el mes de enero las precipitaciones podrían estar aumentando hasta un 40%, para los meses de febrero y marzo. Los especialistas indicaron que el comportamiento del clima será el habitual de la temporada seca, mientras que para abril se pronostica una disminución de hasta un 20% en las lluvias.

Este encuentro contó con la participación del director regional del MIDA en Chiriquí, Félix Martínez, así como de los expertos Edgar Peña y Zael Fuentes, representantes de la Unidad Agroambiental y Cambio Climático a nivel nacional, donde asistió el personal técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), con sede en David.

