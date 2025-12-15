Zafra del café: MIDA realiza reunión con productores de Capira

Las autoridades, junto con los productores, se encargan de coordinar los detalles logísticos para los eventos cafetaleros que se estarán desarrollando a partir de enero de 2026 en la comunidad de Las Gaitas.

Las Gaitas, Capira/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá Oeste, a través de la Agencia de Nueva Arenosa y las Coordinaciones Agrícola y de Agronegocios, realizó una reunión de organización en la comunidad de Las Gaitas, distrito de Capira, con el fin de afinar los detalles de la quinta Zafra de Café, que se estará desarrollando a partir de los días 16 y 17 de enero de 2026.

En este encuentro participaron las autoridades locales, técnicos agrícolas y caficultores, quienes se encargaron de abordar los temas relacionados con la logística del evento, las actividades programadas y las estrategias para resaltar los trabajos que realizaban los productores de café en la zona.

En la jornada se detalló la importancia de Zafra, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo agrícola, fortalecer la economía local y reconocer el esfuerzo de las familias dedicadas a la producción cafetalera en Panamá Oeste.

Los organizadores se encargaron de informar que esta actividad cuenta con exhibición de productos, charlas técnicas que van dirigidas a los productores, espacios culturales y la participación de emprendedores de la comunidad; esto permitirá atraer a los visitantes de distintos puntos del distrito y de las provincias cercanas.

Esta actividad de la quinta Zafra de Café forma parte de las acciones del MIDA con el fin de promover la producción y el valor agregado del café, así como para posicionar a Las Gaitas de Capira como una zona de referencia en la cosecha y procesamiento del grano, ya que en los próximos días informaron que se estarán anunciando con más detalles sobre la programación oficial del evento.

