Alza de la cebolla pone en la mira a productores por posible especulación: 'Tenemos suficiente'

Chiriquí/Mientras los precios de la cebolla se siguen disparando, con altos costos, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ha solicitado a los productores nacionales soltar este rubro para evitar la especulación.

Linares afirmó que los inventarios que mantenía el Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecían suficiente cebolla para abastecer el consumo nacional, especialmente para estas semanas en donde aumenta la compra de este producto.

"Le estamos pidiendo a los productores que saquen la cebolla para evitar la especulación", dijo Linares, afirmando que desconoce si este producto había sido escondido por los productores, una situación que afirmó se podría investigar.

El precio de la cebolla en campo alcanzó precios de hasta un balboa con 20 centavos la libra, mientras que en los centros de distribución incrementaba entre un 15 o 20%.

"Hemos logrado controlar bastante el contrabando de cebolla por la frontera. No va a haber escasez de cebolla, a los productores les pedimos que la saquen y la ofrezcan al mercado. No vamos a permitir las especulaciones", subrayó el ministro.

Sin embargo, dijo que los precios son un tema de libre oferta y demanda, pero hizo un llamado a los "productores y revendedores", solicitándoles que no se especule con este rubro.

Los comercializadores dijeron esperar que con la salida de la actual cosecha se empiecen a estabilizar los precios en los próximos días.

Información de Demetrio Ábrego

