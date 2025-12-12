MIDA se encarga de capacitar a más de 40 productores de Sorá

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario llevó a cabo una jornada de conocimientos técnicos y prácticos que se encargan de fortalecer la producción cafetalera en Panamá Oeste.

Sorá, Panamá Oeste/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) llevó a técnicos de la Agencia de Chame y de la Coordinación Agrícola de Panamá Oeste, donde se desarrolló una capacitación para más de 40 productores de café del área de Sorá con el objetivo de fortalecer los conocimientos y así mejorar el manejo de sus cultivos.

Esta jornada estuvo enfocada en la evolución y las mejores prácticas del cultivo de café robusta, una variedad que ha tomado relevancia por su resistencia y por su aporte al desarrollo agrícola sostenible dentro de la región.

Durante la capacitación, los participantes recibieron información técnica sobre nuevas metodologías de cultivo, manejo adecuado de la planta y análisis de las tendencias actuales del mercado.

El desarrollo de estas actividades estuvo acompañado de charlas teóricas con sesiones prácticas, permitiéndoles a los productores interactuar directamente con los especialistas y que puedan aclarar dudas relacionadas con sus propias fincas.

Los asistentes expresaron su agradecimiento al Mida por acercar este tipo de formación, la cual consideran fundamental para incrementar la calidad y el volumen de la producción de la siembra, además de fortalecer la comunidad cafetalera de Sorá.

Esta iniciativa busca que el Mida se encargue de reafirmar el compromiso con impulsar la producción agrícola sostenible y potenciar el crecimiento económico del sector cafetalero en Panamá Oeste.

