MIDA realiza trabajos en caminos de producción de varias comunidades de Veraguas

04 de diciembre 2025 - 17:09

Unos 324 productores de la provincia de Veraguas han sido beneficiados con la rehabilitación de caminos de producción que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Coordinación de Ingeniería Rural y Riego de la regional.

El proyecto busca optimizar la red vial rural y facilitar el traslado de mercancías, insumos y productos agropecuarios. Según la entidad, los trabajos ya abarcan los ocho distritos de la provincia, con el objetivo de impactar al mayor número posible de productores.

Las labores incluyen corte y conformación de caminos, reparación de áreas afectadas por inundaciones, limpieza de cunetas y la adecuación de abrevaderos, acciones que permiten mejorar las condiciones de accesibilidad en zonas productivas.

Durante noviembre, las cuadrillas intervinieron comunidades como El Gavilán, Río Cobre, Guarumos, Nanzal, Monte Grande y La Mata, donde se realizaron adecuaciones en tramos afectados por las lluvias y el uso constante del terreno.

El MIDA destacó que estas obras forman parte de su compromiso por fortalecer la infraestructura que sostiene la actividad agrícola y pecuaria en Veraguas, beneficiando a productores de distintos rubros y contribuyendo a la dinamización del sector rural.

