MIDA realiza trabajos en caminos de producción de varias comunidades de Veraguas

Unos 324 productores de la provincia de Veraguas han sido beneficiados con la rehabilitación de caminos de producción que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Coordinación de Ingeniería Rural y Riego de la regional.

El proyecto busca optimizar la red vial rural y facilitar el traslado de mercancías, insumos y productos agropecuarios. Según la entidad, los trabajos ya abarcan los ocho distritos de la provincia, con el objetivo de impactar al mayor número posible de productores.

Las labores incluyen corte y conformación de caminos, reparación de áreas afectadas por inundaciones, limpieza de cunetas y la adecuación de abrevaderos, acciones que permiten mejorar las condiciones de accesibilidad en zonas productivas.

Durante noviembre, las cuadrillas intervinieron comunidades como El Gavilán, Río Cobre, Guarumos, Nanzal, Monte Grande y La Mata, donde se realizaron adecuaciones en tramos afectados por las lluvias y el uso constante del terreno.

El MIDA destacó que estas obras forman parte de su compromiso por fortalecer la infraestructura que sostiene la actividad agrícola y pecuaria en Veraguas, beneficiando a productores de distintos rubros y contribuyendo a la dinamización del sector rural.