MIDA realiza simulacro de prevención de plagas que afectan el cultivo de piña

Los productores se encargan de reforzar la vigilancia contra la fusariosis en la piña, enfermedad que podría afectar a la producción nacional.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA,) realizó un simulacro para la detección de Fusarium guttiforme, un hongo que provoca la fusariosis, una enfermedad que afecta la producción de piña. La institución informó que esta plaga actualmente no se encuentra en el país; sin embargo, la actividad tiene como propósito capacitar a productores y técnicos para que puedan detectarla a tiempo y actuar de forma inmediata.

La empresa Paisa, ubicada en La Colorada, corregimiento de Iturralde, distrito de La Chorrera, de Panamá Oeste, se encarga de realizar el primer simulacro especializado en cultivos de piña en Panamá. Durante la jornada, los participantes aprendieron a identificar síntomas y a realizar muestreos para aplicar las medidas correctas ante una posible sospecha de la enfermedad.

Durante la jornada se desarrollaron charlas técnicas, demostraciones de campo, muestreos y prácticas de manejo ante la sospecha de esta enfermedad, que incluyó la identificación de síntomas y medidas de control preventivo.

El simulacro se desarrolló recientemente como parte de la estrategia de prevención por parte del MIDA.

El director nacional de Sanidad Vegetal, Emmeris Quintero, y el ingeniero Luis Cepeda, encargado del Programa de Piña del MIDA, resaltaron que la prevención es la mejor herramienta para proteger el cultivo, mientras que la directora regional del MIDA en Panamá Oeste, Ruby Hidalgo, reconoció el compromiso de los productores en cuidar una actividad que aporta al desarrollo económico del país.

Este simulacro se encarga de refortalecer la vigilancia fitosanitaria con el fin de asegurar que el país esté preparado para defender uno de sus cultivos más importantes.

