Más de 76 mil tratamientos cuarentenarios fueron aplicados en octubre, informa MIDA.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unos 76,702 tratamientos cuarentenarios a mercancías y medios de transporte en los distintos puntos de ingreso al país fueron aplicados durante el mes de octubre; así lo dio a conocer la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Según los registros de la entidad, la mayoría de los procedimientos correspondieron a aspersiones, con un total de 68,659 aplicaciones. Además, se realizaron 7.059 atomizaciones, 601 termo-nebulizaciones, 307 fumigaciones y un tratamiento bajo el estándar internacional NIMF 15, utilizado específicamente para embalajes de madera.

El MIDA señaló que todas estas acciones forman parte de las medidas de prevención para evitar la entrada de plagas y enfermedades que puedan afectar la actividad agropecuaria nacional.

La institución indicó que dichas intervenciones se ejecutaron bajo protocolos técnicos y la supervisión de personal especializado, encargado de verificar el cumplimiento de las normas fitosanitarias en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

Como parte de las acciones complementarias del mes, el equipo técnico desarrolló cuatro jornadas de capacitación dirigidas al personal del área de Tocumen. Las sesiones, de carácter teórico-práctico, reforzaron conocimientos sobre la aplicación adecuada de tratamientos cuarentenarios, el uso correcto del equipo de protección personal y las medidas necesarias para garantizar la seguridad ambiental.