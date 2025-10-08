Canal de Panamá inicia reparación de caminos de producción en la cuenca del río Indio

Los trabajos incluyen limpieza y despeje de los caminos, nivelación de la superficie, relleno y compactación de tramos deteriorados, así como la construcción y reparación de drenajes, cunetas y alcantarillas para controlar el flujo de agua.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ha iniciado los trabajos de adecuación de caminos de producción en comunidades de la cuenca del río Indio, una obra que beneficiará a más de 3,000 residentes con mejores condiciones de acceso y comunicación.

Estas labores forman parte de las acciones vinculadas al proyecto de creación de un nuevo lago en el río Indio, considerado clave para la seguridad hídrica del país y el funcionamiento del Canal.

Los trabajos comenzaron con la rehabilitación de los primeros ocho kilómetros de caminos que conectan a las comunidades de Los Uveros, La Conga Abajo y San Cristóbal, aunque el plan total contempla la adecuación de unos 60 kilómetros de vías de producción rural en la región.

Entre las tareas que se ejecutan están la limpieza y nivelación de caminos, relleno y compactación de tramos deteriorados, así como la construcción y reparación de drenajes, cunetas y alcantarillas para el control del flujo de agua. También se incluye la mejora de pasos de quebradas y vados, junto con la instalación de señalización básica para mayor seguridad vial.

El programa se desarrolla de manera interinstitucional, con la participación de la Secretaría de Metas de la Presidencia, el MOP y el MIDA, garantizando que los trabajos cumplan con las normativas para caminos rurales y las condiciones técnicas adecuadas para la zona.

Río Indio: la alternativa más eficiente y sostenible

El proyecto del lago del río Indio se perfila como la alternativa más eficiente y sostenible para asegurar el abastecimiento de agua de más de dos millones de panameños y garantizar la operación continua del Canal.

La iniciativa combina infraestructura hidráulica con programas de desarrollo social y ambiental, siguiendo el modelo implementado en la cuenca del río Chagres, donde el Canal ha impulsado proyectos sostenibles en 148 comunidades, beneficiando a más de 16,000 personas durante sus 25 años de administración panameña.

Actualmente, en la cuenca del río Indio se desarrollan proyectos complementarios de reforestación, acueductos rurales, agroforestería, internet satelital y energía solar en escuelas, fortaleciendo el desarrollo comunitario y promoviendo una visión de sostenibilidad integral.

El plan contempla además la reubicación de unas 550 familias, bajo un proceso de participación informada y reasentamiento financiado por el Canal, que garantiza compensaciones a valor de mercado, adquisición de nuevas tierras tituladas, construcción de viviendas y de infraestructuras comunitarias como escuelas y puestos de salud.