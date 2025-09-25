ACP reconoce a familias que protegen la cuenca hidrográfica y producen café de calidad

A lo largo de estos 20 años, muchas familias se han convertido en guardianes de miles de hectáreas que bordean la cuenca.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rindió homenaje a los pobladores de las comunidades que rodean la cuenca hidrográfica, quienes durante las últimas dos décadas han transformado sus formas de vida y técnicas de producción con el objetivo de preservar la principal fuente de agua del canal.

A lo largo de estos 20 años, muchas familias se han convertido en guardianes de miles de hectáreas que bordean la cuenca, impulsando prácticas sostenibles en la agricultura y la ganadería. Entre los principales logros figura la producción de café, un rubro que ha alcanzado reconocimiento en el mercado local gracias al acompañamiento de programas implementados por la ACP.

🔗Puedes leer: Canal de Panamá inicia acercamiento al mercado para concesión de gasoducto energético

La subadministradora del Canal, Ilya Espino, destacó la importancia de este trabajo conjunto: “Ayuda al manejo de residuos que potencia productos como el café. Cuando las comunidades ven el resultado de trabajar con el canal, los hace crecer. Ellos siguen con nosotros de la mano; el canal ha estado ahí por 20 años, no es que fuimos, hicimos algo y nos desaparecimos”.

Por su parte, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, subrayó el impacto generacional de estas iniciativas: “Tenemos testimonios de tantas personas que pueden decir que efectivamente ese trabajo es posible y les ha dado beneficios. Ya tenemos dos generaciones y hasta la tercera trabajando en esto. El país le debe a los moradores de la cuenca”.

Además de impulsar la producción agrícola sostenible, estos proyectos contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la mejora del microclima y el desarrollo del ecoturismo, consolidando un modelo de sostenibilidad que la ACP busca replicar en otras zonas, como Río Indio.

Con información de Jocelyn Mosquera