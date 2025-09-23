Anati entregará 150 nuevos títulos de propiedad en Río Indio el próximo mes

Anati busca beneficiar a 10,000 personas con la titulación de tierras en Río Indio y la cuenca del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) realizó la apertura de una oficina en Capira para agilizar el proceso de titulación de tierras en la cuenca del canal de Panamá y la zona de Río Indio. La entidad busca formalizar el estatus de las familias con derechos posesorios, ofreciendo acompañamiento técnico y registral sin costo alguno.

El director de la Anati, Andrés Pagés Chanis, destacó la importancia de este proceso para brindar seguridad jurídica a los residentes, aunque aclaró que la administración de estas tierras sigue a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Pagés Chanis indicó que el propósito de esta oficina es iniciar y facilitar el proceso de titulación de tierras para los residentes de la cuenca del Canal y la zona de Río Indio. Agregó que estará abierta hasta que el proceso concluya y su objetivo es atender consultas, acompañar el levantamiento catastral y guiar a los moradores en su titulación.

El director de Anati aclaró que la entidad no administra las tierras en la cuenca del Canal; esa responsabilidad recae en la ACP. Reiteró que la función de Anati es brindar apoyo técnico y registral a las familias con derechos posesorios.

Señaló que el primer paso es permitir el acceso de los equipos técnicos de Anati para que puedan realizar los barridos catastrales, que incluyen el levantamiento de planos, inspección de terrenos y asesoría.

Sobre las personas elegibles para la titulación, sostuvo que los candidatos al proceso son aquellos que tienen derechos posesorios, lo que implica que habitan y trabajan en la tierra. Pagés Chanis enfatizó que "si no tiene derecho posesorio, no puede haber un título".

Costos del proceso

Pagés Chanis señaló que el proceso no tiene ningún costo. Aseguró que ni el levantamiento topográfico, ni el trámite, ni la inscripción registral tendrán costo alguno para los beneficiarios.

Indemnización o reubicación

Según el director de la Anati, el tema de indemnización y reubicación es competencia directa de la ACP.

Manifestó que, desde el inicio del proceso, se han entregado cerca de 20,000 títulos en la cuenca del Canal. Mientras que, en la zona de Río Indio, se han entregado 150 y se proyecta la entrega de otros 150 el próximo mes. El número total estimado para la zona ronda los 2,500 títulos, lo que beneficiaría a unas 10,000 personas.

Hizo un llamado a los residentes de estas áreas para que no se dejen influenciar por terceros y confíen en el proceso. Sostuvo que un título de propiedad tiene muchísimo más valor que un derecho posesorio.