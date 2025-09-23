Contralor Flores aborda renuncia del subcontralor, revela avances en auditorías y anuncia medidas de control del gasto

Ciudad de Panamá, Panamá/Anel Flores, el contralor general de la República, ofreció una entrevista detallada sobre su gestión y los desafíos que enfrenta la Contraloría. El funcionario abordó temas clave como las auditorías en curso, los refrendos, el cierre fiscal, las investigaciones de enriquecimiento ilícito y la situación presupuestaria de entidades como el ITSE Educación Superior de Ciclo Corto.

Auditorías e investigaciones

El contralor resaltó que su equipo ha presentado 52 auditorías relacionadas con juntas comunales y 14 adicionales por casos de enriquecimiento ilícito. Aunque no puede presionar al Ministerio Público, espera que actúen pronto sobre los hallazgos. Mencionó que se han entregado 5 auditorías la semana pasada y se están trabajando en otras 3. El enfoque principal es en las auditorías de "alto perfil" para recuperar dinero para el país, en lugar de casos menores.

En este sentido, Flores aclaró que, según la Constitución, solo la Contraloría está autorizada para realizar auditorías que tengan validez legal. Reconoció la necesidad del Ministerio Público de agilizar los procesos, pero defendió que su equipo, aunque limitado en personal y tiempo, prioriza las auditorías más significativas para enfocarse en la recuperación de fondos públicos.

Refrendos y cierre fiscal

El contralor explicó que la Contraloría ha gestionado la salida de más de $39.5 billones de dólares en contratos y órdenes de pago en los últimos nueve meses. Además, ha refrendado desembolsos por más de $29 mil millones de dólares.

Sobre el cierre fiscal, el pasado 15 de septiembre se mantuvo abierto una semana adicional; aclaró que su objetivo es pagar los contratos y órdenes que ya están dentro de la Contraloría, incluso si no han sido refrendados aún. Actualmente, hay $600 millones en la Contraloría pendientes de refrendo. Sin embargo, después de esa fecha límite, no se permitirán nuevas órdenes de compra o contratos, como parte de una medida de contención del gasto.

Presupuesto y gasto público

El contralor indicó que, a pesar de las estrecheces financieras, el presupuesto para el próximo año es "muy agresivo" en materia de inversiones, con más de $11 mil millones proyectados. Esto es parte de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para alcanzar un déficit del 4%, con el fin de mantener la calificación de riesgo del país. Afirmó que se están recortando "gastos superfluos" y se está pidiendo un sacrificio a los funcionarios públicos para invertir el dinero en áreas que generen un mayor impacto.

Flores también se refirió al tema de las adendas, señalando que, a diferencia de la administración anterior, las adendas de tiempo no implican un aumento de costos. Aseguró que la Contraloría está revisando con lupa cualquier adenda que busque un "equilibrio contractual", que sería un aumento en el costo. La intención es frenar el "negocio de la adenda" que se dio en el pasado.

ITSE y otros temas de interés

El contralor defendió la importancia del ITSE y se comprometió a hablar con la ministra de Educación [Lucy Molinar] para evitar que los recortes presupuestarios afecten a esta institución. Argumentó que el ITSE es un gran modelo educativo que brinda a los jóvenes una profesión en un corto período de tiempo, y que debería replicarse en diferentes lugares del país.

Además, el contralor comentó que la marcación de asistencia en la Asamblea Nacional está en proceso, con la compra de relojes biométricos para evitar ausencias y reducir el gasto de funcionamiento, que actualmente asciende a $7 millones al mes. Expresó su apoyo al presidente de la Asamblea en esta iniciativa, destacando la necesidad de restaurar la imagen del órgano legislativo.

Renuncia del exsubcontralor

Respecto a la renuncia del exsubcontralor Elí Felipe Cabezas, Flores explicó que fue por "temas personales" y responsabilidades con su empresa privada. Aclaró que no hubo ninguna pelea, y el perfil que se busca para el reemplazo es alguien comprometido y dispuesto a trabajar.