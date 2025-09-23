Maestros denuncian suspensión de transporte aéreo en la comarca Ngäbe-Buglé

La suspensión de transporte aéreo afecta a 270 docentes que dependen de este medio de transporte para su seguridad y movilidad.

El Ministerio de Educación (Meduca) ha suspendido el servicio de transporte aéreo para 270 docentes que laboran en la comarca Ngäbe-Buglé, denunció en TVN Noticias el maestro Armando Pineda. Esta medida, que elimina un beneficio logrado hace más de una década, obliga a los educadores a enfrentar peligrosas jornadas a pie, con caminatas que pueden durar hasta dos días y medio.

El docente aseguró que el Meduca suspendió el transporte aéreo que por más de una década garantizó el traslado trimestral de 270 maestros que trabajan en zonas remotas de la comarca Ngäbe-Buglé, específicamente en Kankintú, Bocas del Toro.

Según Pidena, la suspensión de este servicio obliga a los maestros a realizar caminatas de entre ocho horas y hasta dos días y medio, exponiéndolos a riesgos como cruzar ríos sin puentes y transitar por caminos peligrosos con precipicios. Pineda relató que ya ha habido víctimas mortales.

Añadió que la suspensión se aplicó durante el cierre del primer trimestre y tampoco se cumplió el cronograma del segundo trimestre, a pesar de que este beneficio había sido "un derecho conquistado" a través de una huelga en 2017 y negociaciones con administraciones anteriores. Reiteró que la medida afecta a 270 docentes que dependen de este medio de transporte para su seguridad y movilidad.

Además del problema de transporte, Pineda señaló la falta de un centro de salud funcional y de personal médico. También reportó que las infraestructuras educativas presentan deficiencias y que los productos básicos en la región tienen costos elevados.

El docente afirmó que se han enviado cerca de siete notas a las autoridades de Meduca, incluyendo a su director general, Edwin Gordón, y a la ministra de Lucy Molinar, pero hasta el momento no han recibido una respuesta formal.

En este tema, ayer, en TVN Noticias, la viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, aseguró que estarían muy pendientes. Mientras que Pineda agregó que el Meduca ha justificado la falta de movilización aérea por el impacto de una huelga y la escasez de fondos.

Pineda pidió al Meduca priorizar la seguridad de los maestros y la atención a las escuelas rurales. Además, cuestionó el supuesto desvío de recursos hacia otras instituciones, lo que, según él, ha reducido el presupuesto para servicios esenciales como el transporte aéreo y la mejora de la infraestructura.