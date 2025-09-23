Corea del Sur condena a 15 años de prisión al director de una empresa de baterías por un incendio mortal

El incendio de junio de 2024 en la planta de baterías de litio se cobró la vida de 23 personas, la mayoría ciudadanos chinos, en uno de los peores desastres industriales de Corea del Sur en los últimos años.

Seúl, Corea del Sur/El CEO de un fabricante surcoreano de baterías de litio fue condenado el martes a 15 años de prisión por un incendio en una fábrica el año pasado que causó la muerte de 23 trabajadores.

El tribunal del distrito de Suwon impuso la larga condena al presidente de Aricell, Park Soon kwan, señalando que las prácticas de la empresa habían priorizado las ganancias sobre la seguridad de los trabajadores, según documentos judiciales consultados por AFP.

El incendio de junio de 2024 en la planta de baterías de litio se cobró la vida de 23 personas, la mayoría ciudadanos chinos, en uno de los peores desastres industriales de Corea del Sur en los últimos años.

Park fue condenado por violar la Ley de Castigo de Accidentes Graves y la Ley de Seguridad y Salud Industrial, según los documentos del tribunal.

"Un factor crítico fue que la ruta de salida de emergencia estaba ubicada en un área normalmente prohibida para los trabajadores subcontratados, lo que se convirtió en una de las principales razones por las que perdieron la vida", indicó el tribunal.

El hijo de Park, que era el gerente general de la empresa, también fue condenado a 15 años de prisión y multado con un millón de wones (717 dólares).

"Este incendio no fue una desgracia imprevisible, sino un desastre que podría haberse producido en cualquier momento", dijo el tribunal.

En su audiencia final en julio, Park pidió disculpas a las familias.