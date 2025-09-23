Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre lluvias de ligeras a moderadas para este martes

Se esperan índices de radiación UV-B de altos a muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha publicado su pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre, destacando que las condiciones atmosféricas son propicias para la temporada lluviosa. El informe indica que, a pesar de la inestabilidad atmosférica causada por el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical, no se espera la presencia de ningún sistema tropical migratorio que afecte al país.

Clima y temperaturas

Durante la mañana en el Caribe se esperan cielos de dispersos a nublados sin lluvias significativas. En la tarde y noche, las condiciones cambiarán a cielos nublados con lluvias aisladas y aguaceros de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en áreas de las comarcas Ngäbe y Guna Yala, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En tanto que, para horas de la mañana, en el Pacífico se prevén cielos de dispersos a nublados sin lluvias importantes. Para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados de ligeros a moderados y actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; así como en Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe.

Vientos

Imhpa señala que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 16°C y 25°C, mientras que las máximas estarán entre los 26°C y 32°C.

En el Caribe, los vientos serán del sur sureste en la mañana, cambiando a oeste noroeste en la tarde y noche. En el Pacífico, se mantendrán del norte noroeste en la mañana y cambiarán a sureste en la tarde y noche.

Radiación UV y condiciones marítimas

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes.

Se esperan índices de radiación UV-B de altos a muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde.

El Imhpa también proporcionó una tabla de referencia para las intensidades de las precipitaciones, clasificándolas desde "Seco" (0.0 mm/hora) hasta "Extrema" (> 75.0 mm/hora).