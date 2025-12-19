San Miguelito se prepara para desfile navideño con nueva ruta este domingo

El desfile que iniciará a las 4:00 p.m., incluirá la participación de bandas de música y las tradicionales carrozas navideñas.

Ciudad de Panamá/El distrito de San Miguelito celebrará su desfile de Navidad el próximo domingo 21 de diciembre, evento para el cual las autoridades municipales confirmaron que ya está prácticamente todo listo. La actividad contará con una nueva ruta que partirá desde el área de Moya, recorrerá la vía principal Transístmica y culminará en el centro comercial Los Andes, con un trayecto aproximado de poco más de un kilómetro.

El desfile incluirá la participación de bandas de música y las tradicionales carrozas navideñas, por lo que la invitación se extiende a todos los residentes del distrito para que asistan y disfruten de esta celebración. Además, los organizadores destacaron que las estaciones del Metro de Los Andes y Moya estarán disponibles como puntos de acceso para quienes deseen acercarse a la ruta.

Como parte del operativo logístico, el domingo a partir del mediodía se realizará el cierre del tramo de la vía principal Transístmica. En el sector de Moya se aplicarán desvíos, con el cierre del carril en dirección hacia Los Andes, mientras que se mantendrá habilitada la circulación vehicular en los carriles que conducen hacia el centro de la ciudad.

“Por supuesto, la ruta va a ser de Moya hasta el McDonald's del centro comercial Los Andes. Una ruta nueva, innovadora, con muchísimo más espacio para poder brindarle a la comunidad y a los vecinos de San Miguelito una mejor experiencia”, indicó Manuel Díaz, Dirección de Cultura y Deporte de la Alcaldía de San Miguelito.

Díaz explicó que el desfile iniciará formalmente a las 4:00 de la tarde, aunque reiteró que los cierres viales comenzarán desde el mediodía, como parte de una coordinación previa con las distintas autoridades.

“Desde el mediodía vamos a estar haciendo corte de vía, con una coordinación ya establecida con todas las autoridades para que el impacto sea el menor posible para la comunidad”, señaló.

Las autoridades también informaron que existe un mecanismo de trabajo conjunto con los estamentos de tránsito que permitirá colocar vallas y garantizar la seguridad de las personas que asistan a disfrutar del desfile navideño el próximo 21 de diciembre en San Miguelito.

Con información de Meredith Serracín