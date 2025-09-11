Policía Nacional aprehende a presunto homicida de un ciudadano libanés en Colón

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional en menos de 12 horas aprehende a un menor de 15 años de edad, presuntamente vinculado al homicidio de un ciudadano de origen libanés.

Inmediatamente conocido el hecho, las autoridades policiales iniciaron las acciones tendientes a identificar al agresor y así lograr la posterior captura del mismo en la garita de peaje de la autopista Panamá-Colón, donde estaba siendo trasladado en un vehículo en compañía de dos adultos. El caso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.

Por otro lado, también se confirmó la aprehensión de otras dos personas, presuntamente vinculadas a otro hecho que se dio en el sector de Los Lagos, provincia de Colón, donde una persona pierde la vida.

Estas acciones policiales se realizaron en el marco del Plan Firmeza.