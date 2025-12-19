Diciembre y el duelo: cuando las fiestas de fin de año intensifican el dolor emocional

De acuerdo con profesionales en salud mental, acompañar y estar atentos a quienes atraviesan un proceso de duelo durante estas fechas es fundamental, dado que muchas personas optan por aislarse al no saber cómo expresar lo que sienten.

Ciudad de Panamá, Panamá/La pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, la soledad o las dificultades económicas suelen profundizarse durante el mes de diciembre, convirtiendo las fiestas en un periodo especialmente complejo para muchas personas. Especialistas advierten que el duelo puede manifestarse o intensificarse en cualquier momento, incluso al repetir tradiciones familiares o al escuchar una canción asociada a recuerdos significativos.

De acuerdo con profesionales en salud mental, acompañar y estar atentos a quienes atraviesan un proceso de duelo durante estas fechas es fundamental, dado que muchas personas optan por aislarse al no saber cómo expresar lo que sienten.

“Aquella persona que se limita a exteriorizar o a estar con otro familiar ante una situación de pérdida, eso es todo lo contrario que debemos permitir que se haga. Porque es ese justo el momento donde la persona más necesita, pero como no sabe detallar o manejar esas emociones que está sintiendo ante la imagen de la pérdida, simplemente se bloquea”, explicó Lizmaineth Hernández, psicóloga.

Te podría interesar: Confirman tres casos de influenza AH3N2 subtipo K en Panamá

La presión social por aparentar bienestar durante las fiestas puede ocultar una tristeza profunda o incluso un cuadro depresivo. No obstante, existen señales de alerta que permiten identificar cuándo alguien podría necesitar ayuda profesional. El aislamiento, el cansancio constante, el insomnio, la irritabilidad, la pérdida de apetito y el distanciamiento social figuran entre los síntomas más comunes que no deben pasarse por alto.

Ante estos indicios, los expertos recomiendan sugerir de manera oportuna la atención con un especialista en salud mental. En Panamá, las instituciones del Estado cuentan con psicólogos y psiquiatras capacitados para brindar apoyo y acompañar adecuadamente los procesos de duelo, evitando que evolucionen hacia la depresión.

Más allá de los regalos y las cenas, la Navidad también representa una oportunidad para ejercer la empatía: escuchar sin juzgar, acompañar sin presionar y comprender que cada persona vive estas fechas a su propio ritmo. En tiempos de duelo, compartir el dolor puede convertirse en un acto de amor, capaz de encender una pequeña luz incluso en los momentos más oscuros.

Con información de Jocelyn Mosquera