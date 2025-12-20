El petróleo sube ante las tensiones por Venezuela

El mercado atiende las "tensiones bastante fuertes entre Estados Unidos y Venezuela que podrían tener un impacto en el suministro" de crudo.

Los precios del petróleo cerraron al alza el viernes, impulsados por las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, aunque contenidos por la perspectiva de un exceso de oferta.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 1,09 %, hasta los 60,47 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en enero subió un 0,91 %, hasta los 56,66 dólares.

Los operadores "siguen preocupados por cualquier acontecimiento geopolítico que pueda hacer subir los precios", explica Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El mercado atiende las "tensiones bastante fuertes entre Estados Unidos y Venezuela que podrían tener un impacto en el suministro" de crudo, añade Lipow.

Washington anunció el martes el bloqueo de los petroleros sancionados que llegan o salen de Venezuela, con el objetivo de cortar la financiación del gobierno de Nicolás Maduro.

Donald Trump no descartó una posible guerra contra Venezuela, en una entrevista difundida el viernes.

Si bien el país sudamericano posee los mayores yacimientos de petróleo del mundo, su producción de alrededor de un millón de barriles diarios está muy lejos de la de los principales productores.

"Teniendo en cuenta el aumento de la producción de los miembros de la OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados), el mercado sigue bien abastecido, incluso si perdiera el petróleo venezolano", estima Lipow.