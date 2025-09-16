Fiscalía Anticorrupción inspeccionó a la ATTT, el MEF y la Alcaldía de Panamá

Las diligencias están relacionadas con dos carpetas en investigaciones que datan de los años 2020 y 2023.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción realizó inspecciones oculares en diversas entidades públicas, documentación que será incorporada como elemento de convicción en investigaciones por el delito contra la administración pública, informó el Ministerio Público.

Las instituciones públicas a las que acudió la Fiscalía Anticorrupción son: Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Alcaldía de Panamá.

Las diligencias están relacionadas con dos carpetas en investigaciones que datan de los años 2020 y 2023, en casos de peculado. Uno de los casos se debe a la presunta malversación de bienes en la Alcaldía de Chagres, en la provincia de Colón.

Puedes leer: Presidente de la Asamblea y contralor se reúnen: Abordan la instalación de relojes biométricos para combatir las 'botellas'

En tanto, otro de los hechos está relacionado con el abuso de autoridad de un juez de paz, en el distrito de Panamá, ocurrido en el año 2023.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso firme con el combate a la corrupción, la defensa de los intereses patrimoniales del Estado panameño y el cumplimiento irrestricto del marco legal vigente. Las investigaciones continúan, con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos.