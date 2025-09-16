Presidente de la Asamblea y contralor se reúnen: Abordan la instalación de relojes biométricos para combatir las 'botellas'

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el contralor general de la República, Anel Flores, este martes, sostuvieron una reunión de trabajo en la que se abordaron temas vinculados a la transparencia y a la buena administración de los recursos del Estado.

Durante el encuentro, se abordó la implementación de relojes biométricos en la Asamblea Nacional. Con esta medida, el Órgano Legislativo busca garantizar el cumplimiento del horario de trabajo de sus colaboradores y disipar las especulaciones sobre supuestas “botellas”.

Herrera reiteró su compromiso de fortalecer la imagen de la Asamblea, institución que durante muchas administraciones ha enfrentado cuestionamientos ciudadanos. En ese sentido, manifestó que su administración busca impulsar un trabajo legislativo con mayor credibilidad y cercanía a la población.

En tanto que el contralor Flores reafirmó la disposición de la Contraloría General de la República de seguir cumpliendo con su función constitucional de fiscalización, supervisando con rigor el uso correcto de los fondos públicos en todas las instituciones del Estado, incluyendo el órgano legislativo.

Coincidieron en que el fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia son pilares fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.