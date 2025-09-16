Sexto implicado en homicidio de una mujer en Parita se entregó a las autoridades

Con esta aprehensión ya suman seis personas que son investigadas por el hecho que puso fin a la vida de una adulta mayor el 1 de septiembre de 2025 en Parita.

Un ciudadano requerido por los presuntos delitos contra la vida e integridad personal (homicidio doloso consumado), patrimonio económico (robo) y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de una persona fue aprehendido por la Policía Nacional.

El hombre de 53 años se entregó voluntariamente a las autoridades y se le vincula presuntamente al homicidio que se registró en Los Higos de Parita en la provincia de Herrera.

En los primeros reportes que se establecieron en las investigaciones, los implicados ingresaron a la pequeña tienda que se ubica a un costado de la residencia de la adulta mayor con el objetivo de sustraer artículos y dinero.

En las actividades de seguimiento del hecho se pudo conocer que los responsables revisaron la vivienda en busca de otros artículos de valor, se llevaron parte de las ganancias del día y el teléfono celular.

Durante el ingreso al lugar, los presuntos delincuentes atacaron y amordazaron a la mujer, lo que provocó su deceso y generó consternación en la comunidad.