Filas interminables: la espera de los enfermos en Arraiján que buscan atención médica

Arraiján, Panamá Oeste/Usuarios de la policlínica Blas Gómez en Arraiján forman extensas filas a la espera de una cita para atención médica desde tempranas horas del día. Esta situación ha generado desconfianza en las mejoras al sistema de salud que, según los asegurados, presenta demasiadas carencias, y se refirieron a los problemas que tiene la institución: “¡Salen hablando que están mejorando y es puro cuento!”, dijo uno de los presentes.

Los asegurados resienten las demoras en la programación para obtener citas, para realizar los exámenes de laboratorios y la falta de medicamentos. Uno de ellos aseveró que no hay mejoras en la atención y el problema radica en la negativa de los funcionarios a brindar citas por ventanilla, ya que solo se pueden agendar por teléfono. “El problema de agendar citas por teléfono es que uno llama y llama, pero no hay quien conteste del otro lado” expresó el afectado.

Una situación similar aqueja a otro usuario relacionada con el tiempo que demora la espera por atención médica: “una cita para después, te las da para 6 meses más; eso es una demora, demasiado.

Con información de Luis De Jesús Mendoza