La odisea de conseguir una cita por el call center de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), aseguran sentirse a la deriva cada vez que necesitan solicitar una cita, pues aseguran que ni la página digital ni el call center funcionan de manera correcta.

Adultos mayores consultados por TVN Noticias dijeron que para evitar inconvenientes, prefieren madrugar, formar largas filas y sacar sus citas de esa manera. “No es posible que esté llamando todas las mañanas para una cita y no me agarran el teléfono”, refutó uno de los entrevistados.

Para hacer la prueba, TVN Noticias efectuó varias llamadas a la línea 199 del call center de la CSS y nunca se nos atendió.

José Tuy, sudirector médico de la Policlínica JJ Vallarino, aseguró que mantienen un problema con el mecanismo digital de citas, puesto que se aboca mucha gente a solicitar las citas por esta vía. “El problema es que estamos cubriendo una demanda demasiado grande para la policlínica”, aseveró.

Con información de Fabio Caballero