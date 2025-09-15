Conductores reaccionan al posible cobro de peaje en la ampliación del Corredor de las Playas

El anuncio de que se contempla la implementación de un peaje ha generado diversas reacciones entre residentes y conductores de la zona.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmaron que a inicios del año 2026 comenzará la ejecución del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, una obra que busca mejorar la movilidad entre La Chorrera y Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Sin embargo, el anuncio de que se contempla la implementación de un peaje ha generado diversas reacciones entre residentes y conductores de la zona.

El proyecto contempla una inversión de aproximadamente $250 millones de dólares y se extenderá desde el sector de Los Calderones, en La Chorrera, hasta Sajalices, en el distrito de Chame. De acuerdo con el MOP, la obra tendrá una duración estimada de dos años y medio y forma parte de los esfuerzos por modernizar la red vial y reducir la congestión vehicular en esta región del país.

No obstante, el anuncio de un posible cobro por el uso de esta vía ha dividido opiniones.

“Me parece que el proyecto está bien, porque ayuda a la movilidad, pero cobrar un peaje me parece muy mal, porque aquí se pierde mucha plata en Panamá y a nadie le hacen nada”, opinó un conductor consultado.

🔗Te puede interesar: Caso Vigas H: Fiscalía Anticorrupción aprehende a dos funcionarios y cuatro exfuncionarios del MOP

Algunos ciudadanos manifestaron que, si bien están de acuerdo con que se cobre peaje para garantizar el mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, este no debería superar los tres dólares.

“Si lo van a hacer, que lo hagan, pero que la plata que se recoja sea utilizada realmente para infraestructura y no se pierda como siempre”, agregó otro residente.

Hasta el momento, el MOP no ha definido el monto exacto del peaje ni la modalidad de cobro, aunque ha asegurado que se evaluarán mecanismos que permitan un acceso justo y equitativo para los usuarios frecuentes.

La ampliación del Corredor de las Playas es uno de los proyectos más esperados por los habitantes de Panamá Oeste, una región que ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado en los últimos años y que enfrenta diariamente fuertes congestionamientos vehiculares, especialmente en horas pico y fines de semana.

Con información de Yiniva Caballero