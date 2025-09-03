El Corredor de las Playas se expande: ¿Cuáles son las áreas que serán ampliadas?

El ambicioso proyecto contempla tres tramos principales y una variante estratégica en el sector de Campana .

Panamá/Tras conocerse que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó a licitación el tramo CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana, con un costo estimado de 250 millones de dólares, este medio conoció a la altura de qué lugares se realizará la expansión de los carriles.

La ejecución de esta obra se realizará bajo la modalidad de pagos diferidos, lo que significa que los desembolsos estarán distribuidos en ocho partidas presupuestarias entre 2025 y 2033. Se trata de una extensión de 18.906 kilómetros, desde la entrada de Hacienda Los Calderones en La Chorrera hasta el puente sobre el río Sajalices, el proyecto contempla ampliar las vías de cuatro a seis carriles, incluirá la colocación de asfalto modificado, reubicación de servicios públicos, extensión de estructuras de drenaje, ampliación de puentes existentes y la adquisición de servidumbres viales.

Tres tramos principales y una variante estratégica

Tramo 1 (La Chorrera – Capira): 10.10 kilómetros, tres carriles por sentido, diseñado para descongestionar el tránsito en una de las áreas más críticas.

Tramo 2 (Capira – Banco Nacional / Quesos Chela): 2.00 kilómetros, tres carriles por sentido más vías marginales, con velocidad de diseño de 60 km/h para zonas urbanas con mayor densidad comercial.

Tramo 3 (Capira – entrada a Campana): Mantendrá tres carriles por sentido y una velocidad de 80 km/h, favoreciendo el tránsito hacia el interior.

Variante Loma Campana: Viaducto de 3.80 kilómetros con tres carriles por sentido y barrera central de seguridad, diseñado para 60 km/h y pendiente máxima de 6%. Su construcción se hará con vigas pretensadas o técnica de doble voladizo, garantizando estabilidad en zonas de topografía compleja.

Un megaproyecto que se conecta con otras obras

Esta ampliación da continuidad al proyecto de seis carriles del tramo La Chorrera–Santa Cruz, que ya estrenó un viaducto de 1.750 metros.

El MOP tiene previsto realizar la reunión previa y homologación el 17 de septiembre, mientras que la apertura de propuestas será el 13 de octubre, dentro del proceso de licitación por mejor valor.

En paralelo, la entidad anunció que avanza en la rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste, desde Loma Campana hasta Santiago, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), obra que se complementará con esta ampliación para mejorar la conectividad nacional.