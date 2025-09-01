MOP invertirá $11 millones en rehabilitación de 12 puentes en la capital
El aviso de convocatoria ya fue publicado en el portal PanamaCompra, estableciendo dos fechas claves: la reunión de homologación el 18 de septiembre y el acto de licitación pública por mejor valor el 14 de octubre de 2025, cuando se abrirán las propuestas de las empresas interesadas.
Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la licitación pública para el proyecto de Diseño, Rehabilitación, Construcción y Mantenimiento de 12 puentes vehiculares tipo Mabey en distintos puntos de la capital, con un precio de referencia de $11 millones.
El aviso de convocatoria ya fue publicado en el portal PanamaCompra, estableciendo dos fechas claves: la reunión de homologación el 18 de septiembre y el acto de licitación pública por mejor valor el 14 de octubre de 2025, cuando se abrirán las propuestas de las empresas interesadas.
Puede leer: Mulino partió este lunes rumbo a Japón; se reunirá con grupos navieros e industriales
Puentes a intervenir
Las obras contemplan la rehabilitación de las siguientes estructuras viales:
- Puente elevado vehicular de la DIJ
- Puente elevado vehicular de la USMA
- Puente elevado vehicular de Vía España (vía Cincuentenario y El Balboa)
- Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)
- Puente elevado vehicular de Villa Lucre
- Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2
- Puente elevado vehicular de Los Pueblos
- Puente elevado vehicular de San Antonio
- Puente elevado vehicular de Las Acacias
- Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional
- Puente elevado de la Avenida Balboa y 3 de Noviembre
- Puente elevado vehicular de la Avenida Martín Sosa y Transístmica
Seguridad y durabilidad
De acuerdo con el MOP, a cargo de José Luis Andrade busca recuperar las condiciones originales de los puentes y sus accesorios, adecuándolos para un período de durabilidad extendida. Además, el contrato incluirá el mantenimiento de las estructuras por tres años, con el fin de prolongar su vida útil y garantizar que operen en óptimas condiciones.
También: Instituto de Seguros Agropecuarios realiza sustentación ante la Comisión de Presupuesto
La reparación de puentes , es una queja constante de la población de ciudadanos y de miles de conductores y usuarios que a diario transitan por estas arterias de alta circulación, donde las estructuras requerían una intervención urgente desde hace varios años.