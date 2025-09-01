MOP invertirá $11 millones en rehabilitación de 12 puentes en la capital

El aviso de convocatoria ya fue publicado en el portal PanamaCompra, estableciendo dos fechas claves: la reunión de homologación el 18 de septiembre y el acto de licitación pública por mejor valor el 14 de octubre de 2025, cuando se abrirán las propuestas de las empresas interesadas.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la licitación pública para el proyecto de Diseño, Rehabilitación, Construcción y Mantenimiento de 12 puentes vehiculares tipo Mabey en distintos puntos de la capital, con un precio de referencia de $11 millones.

Puentes a intervenir

Las obras contemplan la rehabilitación de las siguientes estructuras viales:

  1. Puente elevado vehicular de la DIJ
  2. Puente elevado vehicular de la USMA
  3. Puente elevado vehicular de Vía España (vía Cincuentenario y El Balboa)
  4. Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)
  5. Puente elevado vehicular de Villa Lucre
  6. Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2
  7. Puente elevado vehicular de Los Pueblos
  8. Puente elevado vehicular de San Antonio
  9. Puente elevado vehicular de Las Acacias
  10. Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional
  11. Puente elevado de la Avenida Balboa y 3 de Noviembre
  12. Puente elevado vehicular de la Avenida Martín Sosa y Transístmica

Seguridad y durabilidad

De acuerdo con el MOP, a cargo de José Luis Andrade busca recuperar las condiciones originales de los puentes y sus accesorios, adecuándolos para un período de durabilidad extendida. Además, el contrato incluirá el mantenimiento de las estructuras por tres años, con el fin de prolongar su vida útil y garantizar que operen en óptimas condiciones.

La reparación de puentes , es una queja constante de la población de ciudadanos y de miles de conductores y usuarios que a diario transitan por estas arterias de alta circulación, donde las estructuras requerían una intervención urgente desde hace varios años.

Mop Rehabilitación puentes Licitación pública
