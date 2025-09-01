Mulino partió este lunes rumbo a Japón; se reunirá con grupos navieros e industriales

Panamá/El presidente José Raúl Mulino anunció este lunes que partió rumbo a Tokio, Japón, donde desarrollará una agenda oficial que calificó de “muy importante y pesada”, que incluye reuniones con el primer ministro japonés y con los principales grupos navieros e industriales del país asiático vinculados a Panamá.

Ya volando a Tokio. Agenda muy importante y pesada. Desde reunión con Primer Ministro hasta con los más importantes grupos y gremios japoneses navieros e industriales conectados con Panamá y con sus intenciones puestas en nuestro país. Este viaje es especial. Desde 1988 he construido relaciones y amigos en Japón. Hoy los veré como Presidente del país del que tanto les hablé por muchos años. Gran ocasión y, sin duda, abrimos espacios de trabajo e inversión conjunta. Gran honor!!”, expresó el mandatario en su cuenta de X , tras su partida a la capital japonesa.

En Tokio, Mulino sostendrá reuniones con altos funcionarios del gobierno japonés y con sectores clave como el industrial, logístico y marítimo, con el objetivo de abrir nuevos espacios de cooperación e inversión.

Además, participará en dos seminarios; además, estará en la Expo 2025 de Osaka. La Autoridad Marítima de Panamá firmará un memorando de entendimiento sobre temas portuarios, y ex pondrá a las empresas marítimas japonesas sobre las ventajas del registro de barcos panameño.

El 6 de septiembre el presidente Mulino participará en la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka, donde el país participa con su propio pabellón bajo el lema “Salvando Vidas”. La exposición, con el tema “Diseñando la Sociedad Futura para Nuestras Vidas” y reúne a más de 150 países, es una plataforma importante para mostrar la posición de Panamá como un país carbono negativo y un puente estratégico.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio e Industrias, la inversión extranjera directa que recibe Panamá desde Japón supera los $300 millones por año y en la parte comercial el flujo de exportaciones e importaciones entre ambos países superó los $256 millones el año pasado, con una balanza desfavorable para Panamá.

Japón mantiene una estrecha relación comercial con la Zona Libre de Colón con importaciones reportadas en 2024 por $268 millones, principalmente de máquinas impresoras, autopartes, motocicletas, equipos médicos, entre otros artículos.

Mulino viaja acompañado por una delegación integrada por Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal; Carlos Hoyos, vicecanciller; Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, entre otros.

Esta gira será del 2 al 6 de septiembre, entre las ciudades de Tokio y Osaka, incluida una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Mulino ha reiterado que el tema logístico es central en su administración. Como parte de esa estrategia, la semana pasada viajó a Brasil, donde firmó un acuerdo con Mercosur, el cual aclaró que “no es un tratado de libre comercio”. Posteriormente, partió hacia Japón, donde también buscará atraer inversiones en el litoral de Puerto Armuelles.

“Japón vuelve a poner los ojos en Panamá y debemos garantizar que nuestra plataforma logística sea confiable y segura”, precisó el mandatario hace dos semanas en su penúltima rueda de prensa.

Este sería el 13.ᵉʳ viaje del mandatario desde que asumió la silla presidencial del país.