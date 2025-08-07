Mulino agrega a Japón en su ruta internacional: 'Promocionaré personalmente a Panamá donde me inviten'

En Tokio, el presidente sostendrá reuniones con altos funcionarios del gobierno japonés, incluyendo al primer ministro, así como con sectores clave como el industrial, logístico y marítimo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que emprenderá una serie de viajes oficiales a países estratégicos con el objetivo de promover a Panamá como destino de inversión y plataforma logística. El mandatario confirmó que visitará Brasil y Japón acompañado de delegaciones de alto nivel, incluyendo representantes del sector privado panameño.

“La delegación empresarial que me va a acompañar a Brasil es de más alto nivel, para poder hablar con la empresa privada, los representantes que lleve el presidente Lula a la reunión empresarial”, expresó Mulino. La agenda se centrará en la posibilidad de que empresas brasileñas se establezcan en Panamá con miras a la exportación.

Respecto a su visita a Japón, Mulino aseguró que se trata de una misión oficial de cuatro días. Aunque reconoció que el viaje implica un largo trayecto, destacó su experiencia en el país asiático: “Tengo 29 años de viajar a Japón todos los años por trabajo, así que ya eso para mí no es mayor problema”.

Te puede interesar: Madres con bebés y niños pequeños amanecen en la calle tras incendio en Calidonia

En Tokio, el presidente sostendrá reuniones con altos funcionarios del gobierno japonés, incluyendo al primer ministro, así como con sectores clave como el industrial, logístico y marítimo, que, según adelantó, “están bien interesados en Panamá”. Mulino también resaltó la labor del embajador panameño en Japón para preparar una agenda efectiva.

“Donde me inviten, yo voy”

El jefe del Ejecutivo dejó claro que uno de sus principales enfoques será promocionar a Panamá de manera directa y personal ante líderes internacionales e inversionistas.

“Ese es el trabajo que quiero hacer, promocionar a Panamá personalmente, donde me inviten y hablar con el que tenga que hablar”, afirmó.

Mulino prometió ofrecer más detalles de su agenda internacional en los próximos días. Estas giras forman parte de su estrategia para atraer capital extranjero, dinamizar la economía y consolidar a Panamá como un hub regional en materia logística y comercial.