Madres con bebés y niños pequeños amanecen en la calle tras incendio en Calidonia

Ciudad de Panamá/Madres con hijos de apenas meses de nacidos, niños pequeños y adultos mayores pasaron la noche en la calle, a la intemperie, tras perderlo todo en un incendio que consumió un caserón de alquiler en calle 33, corregimiento de Calidonia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves. Según los afectados, la alarma se dio apenas comenzaron a salir llamas y humo de los apartamentos, muchos de los cuales estaban ocupados por familias que ya dormían. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, pero sí al menos diez familias damnificadas que ahora claman por ayuda.

Uno de los testimonios más impactantes es el de una madre que escapó con su hijo en brazos. “Yo estaba dormida con mi niño cuando mi perrita comenzó a ladrar. Me desperté, abrí la puerta y lo único que vi fue candela. Grité para alertar a los vecinos y salí corriendo con mi hijo. No salvamos nada. Solo nuestras vidas”, relató.

Otra afectada confirmó que una de las residentes tiene un bebé de solo seis días de nacido. La mujer, junto con su familia, también pasó la noche afuera del inmueble, justo al lado de la sede de Provisida, esperando alguna respuesta de las autoridades.

Sin electricidad, con el edificio destruido

El edificio de apartamentos de alquiler, conocido como un caserón, sufrió graves daños estructurales. Parte del cableado eléctrico quedó expuesto, las tuberías están reventadas y no hay suministro de luz. Según los propios bomberos, el inmueble no es seguro para habitar, ya que lo que no fue consumido por las llamas, fue afectado por el agua y el daño eléctrico.

Una inspección realizada tras el incendio confirmó que los ventiladores, electrodomésticos y enseres quedaron inservibles. “No nos dejaron entrar porque nuestra vida corre peligro si regresamos. Lo perdimos todo”, lamentó otra residente.

Dos incendios en una sola noche

El incendio de Calidonia no fue el único registrado en la capital durante la noche del miércoles. Otro siniestro ocurrió en el sector de San Miguel, también dentro del mismo corregimiento, alrededor de las 8:00 p.m. Se desconocen por el momento las causas de ambos incendios.

Las familias afectadas en calle 33 intentaron obtener refugio en instituciones públicas durante la madrugada, pero se toparon con puertas cerradas. “Nos fuimos a la Junta Comunal, estaba cerrada. Caminamos a la Alcaldía, y aunque la seguridad intentó ayudarnos, nos dijeron que teníamos que esperar hasta las 8 de la mañana”, explicó una damnificada.

Llamado urgente a las autoridades

Los afectados piden ayuda urgente a las autoridades locales y nacionales. Necesitan techo, alimentos, ropa y atención médica, sobre todo para los menores de edad y bebés. Algunas madres han señalado que sus hijos ya perdieron incluso sus uniformes y útiles escolares.

Este hecho pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas familias panameñas que viven en condiciones precarias, en edificios antiguos y sin mantenimiento adecuado.

Información de Fabio Caballero