'Mi Retiro Seguro': Aprenda a calcular su pensión con la calculadora lanzada por la CSS

Uno de los elementos más destacados de la herramienta es que ofrece una función para quienes están próximos a jubilarse.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó este miércoles la plataforma “Mi Retiro Seguro”, una herramienta digital que permitirá a los asegurados consultar sus cuotas pagadas y calcular de forma aproximada el monto que podrían recibir como pensión al momento de su jubilación.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es brindar a los panameños una base informada para decidir a qué sistema desean pertenecer, así como resolver dudas relacionadas con la Ley 462.

Para acceder a esta información, los usuarios deben ingresar a micajadigital.css.gob.pa, crear una cuenta si aún no la tienen, y acceder a la herramienta Mi Retiro Seguro. Una vez dentro, podrán consultar su historial salarial, los aportes realizados al sistema y obtener una estimación más precisa de su futura jubilación.

Uno de los aspectos más destacados de esta plataforma es que incluye una funcionalidad específica para las personas que están próximas a jubilarse, especialmente aquellas que pertenecen al sistema solidario o al sistema mixto. En estos casos, la herramienta permite comparar escenarios y tomar decisiones informadas sobre si desean o no cambiar de sistema.

Según el director general de la CSS, Dino Mon, en su primer día de funcionamiento más de 135 mil personas se registraron en la plataforma. Aunque reconoció que se han registrado ciberataques, aseguró que el sistema se ha mantenido activo, aunque requerirá algunos ajustes técnicos.

Actualmente, en Panamá existen cuatro tipos de sistemas de seguridad social:

El Solidario. El Mixto con más de siete años por delante para jubilarse. El Mixto con menos de siete años restantes para jubilarse. El nuevo sistema, al que ingresan los cotizantes más recientes.

Cabe recordar que los asegurados tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para decidir a cuál sistema desean pertenecer. Para ayudar en esa elección, Mi Retiro Seguro ofrecerá recomendaciones personalizadas según cada caso.

Ejemplos prácticos:

Caso 1: Hombre con todas las cuotas pagadas, pero sin la edad mínima para jubilarse.

Al ingresar al sistema y completar sus datos, la plataforma le dará la bienvenida indicando a qué régimen pertenece. Inmediatamente, aparecerá una ventana emergente señalando que aún no ha tomado una decisión sobre el sistema al que desea pertenecer, lo que significa que todavía puede elegir.

En este caso, el usuario tiene un salario de 2,000 dólares, cuenta con 299 cuotas pagadas, es decir, 59 más de las que exige la ley (240), pero aún no cumple con la edad mínima para jubilarse.

Caso 2: Persona joven con más de 7 años para jubilarse

En el caso de las personas del sistema mixto que aún tienen siete años o más para jubilarse, al realizar el cambio de Ley pasarán automáticamente al nuevo sistema.

En este escenario, una persona que, bajo el sistema anterior, recibiría una pensión de $581.00, verá un aumento a $594.52 con el nuevo sistema, considerando el mismo salario base.

Mon aclaró que quienes saben seguir la matemática de la Ley podrán entender cómo salieron los resultados; podrán revisarlo en el botón que dice ´ver cálculo', aclarando que esto se aplica a cada caso. Mientras que en el botón 'ver saldo' la persona podrá hacer un seguimiento de sus aportes.

Mientras más cotices, más recibes de jubilación", expresó Mon.

También hay que saber que la plataforma cierra sesión automáticamente al detectar que el usuario no está teniendo interacción dentro de ella por algún tiempo.

De acuerdo con Mon, si la persona después de revisar sus cuotas decide cambiar al sistema que la plataforma no recomienda, esta recomendará visitar las oficinas de la CSS. El formulario de decisión está disponible para descargar en el sistema con un código QR único para cada persona.

"Aquí se acabaron las mentiras, aquí se acabaron las zozobras y los expertos exprés", afirmó.

En esta plataforma las personas también podrán denunciar cuotas faltantes o errores administrativos que tengan que ver con la cédula, fecha de nacimiento o nombre.