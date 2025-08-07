Décimo tercer mes: Acodeco advierte sobre riesgos del frenesí en compras comerciales

Del 11 al 14 de agosto se ejecutarán operativos especiales en centros comerciales de todo el país para verificar que la publicidad de rebajas indique con claridad el porcentaje de descuento, la vigencia de la promoción y los productos específicos a los que aplica.

Ciudad de Panamá/Ante el incremento en la actividad comercial derivado del pago de la segunda partida del décimo tercer mes al sector público este jueves 7 de agosto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reforzará su labor de fiscalización para evitar prácticas engañosas y proteger los derechos de los consumidores.

Durante esta temporada, se observa un aumento en la compra de electrodomésticos, productos para el hogar, artículos personales, cosméticos, ropa y alimentos, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Por ello, la entidad reiteró el llamado a evitar compras impulsivas, verificar que las ofertas sean reales y conservar las facturas como respaldo ante posibles reclamos.

Una de las principales advertencias se centra en la publicidad engañosa y evitar las compras compulsivas. Según explicó el administrador general de Acodeco, Ramón Abadi Balid, algunos comercios inflan los precios antes de aplicar supuestos descuentos, lo cual constituye una violación a la Ley 45 de 2007.

"Es importante que los consumidores entiendan que no se debe caer simplemente en el frenesí de la compra sin ningún tipo de medidas. Importante hacer valer sus derechos. Primero que todo es informarse, agarrar e ir a los diferentes comercios, evaluar la compra", advirtió Abadi.

Por ello, del 11 al 14 de agosto se ejecutarán operativos especiales en centros comerciales de todo el país para verificar que la publicidad de rebajas indique con claridad el porcentaje de descuento, la vigencia de la promoción y los productos específicos que aplica.

También se recomienda a los consumidores comprobar que los precios exhibidos coincidan con los cobrados en caja. Si el precio pagado es mayor al anunciado, el comercio está obligado a devolver la diferencia.

En el comercio electrónico, Acodeco alerta sobre los riesgos de comprar en páginas no verificadas o en redes sociales sin respaldo legal. Se insta a realizar transacciones en sitios de empresas que tengan aviso de operaciones en Panamá, verificar que usen servicios de courier legalmente establecidos, en lo que respecta a las compras por internet y conservar capturas de pantalla y comprobantes de pago.

"No se deje llevar por el primer producto que ve con una superoferta que posiblemente no está respaldada y puede ser una estafa", subrayó Abadi.

A nivel nacional, la entidad mantiene su presencia activa con operativos de verificación de balanzas en mercados, fiscalización de estaciones de combustible, revisión del subsidio del gas licuado, monitoreo de la publicidad en distintos medios y acciones contra el contrabando de productos como cigarrillos y medicamentos.

Ramón Abadi Balid subrayó que el consumidor informado es el mejor defensor de sus derechos. Por ello, recomendó revisar las etiquetas, informarse bien antes de comprar, hacer valer las garantías de los productos y reportar cualquier irregularidad a la línea de atención del cliente o a través de las plataformas digitales de la institución.

