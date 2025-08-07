Clima en Panamá: Se mantiene el patrón lluvioso con tormentas en sectores del interior y comarcas

Hasta el cierre de esta nota no se mantiene ningún aviso de vigilancia por lluvias.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 7 de agosto se prevén aguaceros aislados con tormentas en varios sectores del país, especialmente durante horas de la madrugada, la tarde y la noche.

Durante la madrugada y la mañana, los aguaceros con actividad eléctrica afectarán principalmente sectores marítimos de las regiones Oriental y Central del país en ambas vertientes, con posible ingreso a zonas terrestres de la comarca Guna Yala, Darién, Panamá Este, Costa Abajo de Colón y el sur de Los Santos.

En horas de la tarde, se anticipan aguaceros aislados puntuales con tormentas sobre el sur de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí, mientras que el resto del país permanecerá parcialmente nublado.

Durante la noche se espera cielo parcialmente nublado sobre el territorio nacional, con aguaceros y tormentas localizadas en áreas marítimas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 32 °C, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán entre 18 °C y 28 °C.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas provenientes del noroeste y norte en la madrugada y mañana, con algunas variaciones en el Caribe Occidental y el sur de Darién. Por la tarde y noche, los vientos serán del noroeste a norte en la vertiente del Caribe, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos; mientras que en Darién, centro y sur de Veraguas, y Chiriquí, predominarán vientos del suroeste y sur. Las velocidades oscilarán entre 10 y 30 km/h, y en la Bahía y Golfo de Panamá podrían alcanzar hasta 37 km/h.

En el litoral Caribe se esperan olas con alturas entre 1.21 y 1.50 metros, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, las olas estarán entre 0.61 y 1.21 metros, con periodos de 13 a 16 segundos.

El índice de radiación ultravioleta B (UV-B) se ubicará entre 6 y 10, lo que representa un nivel de riesgo entre alto y muy alto en todo el país.

