Invasión EEUU a Panamá: Sobrevivientes en Farallón recuerdan a las víctimas del 20 de diciembre de 1989

coclé/Sobrevivientes de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989 participaron este viernes en un acto conmemorativo realizado en la entrada de Farallón, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, donde se levanta un monumento en memoria de las víctimas de esa fecha.

Durante la actividad, los asistentes rindieron homenaje a quienes perdieron la vida en el marco de la operación militar denominada oficialmente Causa Justa, considerada uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Panamá. En el lugar, sobrevivientes compartieron testimonios sobre las vivencias, el impacto humano y las secuelas emocionales que dejó la invasión en la población panameña.

Uno de los participantes fue Dionisio Castro, exsoldado y sobreviviente, quien relató episodios ocurridos durante los enfrentamientos en la base de Río Hato, donde se encontraba como estudiante del Instituto Militar General Tomás Herrera al momento de la intervención. Castro recordó un ataque que dejó a varios de sus compañeros heridos y la muerte de otros soldados, hechos que asegura mantiene vivos en su memoria pese al paso de los años.

Los sobrevivientes coincidieron en la importancia de preservar la memoria histórica, honrar a las víctimas y promover la reflexión, la paz y el respeto a la soberanía nacional. También expresaron su preocupación por el desconocimiento que existe entre las nuevas generaciones sobre lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989.

En ese sentido, hicieron un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades nacionales para reforzar la enseñanza de la historia de Panamá en los centros educativos, a fin de que los jóvenes comprendan las causas y consecuencias de la invasión, así como el impacto que tuvo en el país.

A 36 años de los hechos, los participantes reiteraron que el recuerdo de la invasión sigue presente en la vida de quienes la vivieron y subrayaron la necesidad de mantener viva la memoria colectiva para evitar que episodios similares se repitan.

Información de Nathali Reyes