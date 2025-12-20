Tratado de Neutralidad del Canal centra reunión entre Mulino y Lula en el Mercosur

En el marco de la Cumbre del Mercosur , el presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro privado con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva , en el que conversaron sobre el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá , los esfuerzos del país por salir de listas discriminatorias y el fortalecimiento de la cooperación bilateral .

Panamá/En el marco de la Cumbre del Mercosur, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el que abordaron temas clave de la agenda bilateral, entre ellos los avances para que el país sudamericano se adhiera al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá.

Durante la reunión, Mulino reiteró la invitación formal a Lula para visitar el canal de Panamá el próximo año, así como para participar como expositor inaugural del Foro Económico Latinoamericano, que será organizado por la CAF en territorio panameño.

Ambos mandatarios también conversaron sobre los esfuerzos que realiza Panamá para salir de listas discriminatorias, un tema en el que Brasil ha manifestado su respaldo, según se destacó durante el encuentro.

El presidente brasileño expresó su interés en regresar pronto a Panamá y manifestó especial entusiasmo por conocer la ampliación del Canal, una de las principales obras de infraestructura del país.

Mientras que el canciller panameño Javier Martínez-Acha felicitó a Brasil por su clasificación al Mundial de Fútbol 2026, logro que también alcanzó Panamá, destacando el buen momento deportivo de ambas selecciones.

Mulino, por su parte, manifestó la histórica hermandad entre los pueblos panameño y brasileño, y destacó que en Panamá existe una amplia afición por la selección brasileña, conocida como la “verdeamarela”.

El encuentro reflejó el buen estado de las relaciones entre ambos países y el interés compartido en fortalecer la cooperación política, económica y cultural.