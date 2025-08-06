Panamá vive una temporada intensa de rayos con 334,000 descargas en lo que va del año

En los primeros seis meses del año ya se han registrado más de 334,000 rayos en el país, lo que equivale a un promedio de 500 descargas eléctricas por día.

Ciudad de Panamá/Una intensa tormenta eléctrica iluminó anoche el cielo de Panamá Oeste, dejando asombrados a miles de residentes que observaron el fenómeno natural. Aunque el espectáculo fue impresionante, expertos advierten que las descargas eléctricas son más comunes de lo que parece y representan un riesgo real para la población.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), en los primeros seis meses del año ya se han registrado más de 334,000 rayos en el país, lo que equivale a un promedio de 500 descargas eléctricas por día.

“Solamente en el mes de mayo se superaron las 117,000 descargas eléctricas. Las zonas más afectadas han sido la ciudad de Panamá, áreas de Colón, Costa Abajo y hacia el occidente del país”, explicó Pilar López, meteoróloga del IMHPA.

Este tipo de tormentas son frecuentes en Panamá, especialmente durante la temporada lluviosa. Sin embargo, su peligrosidad no debe subestimarse. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha confirmado que cerca de una decena de personas han fallecido este año a causa de rayos. El caso más reciente ocurrió en la comarca Ngäbe-Buglé, donde un joven perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras se encontraba en el portal de su casa.

“Lo principal es mantenerse alejado de todo equipo eléctrico. Si observa que la actividad eléctrica se mantiene de forma significativa, busque un refugio seguro, evite el uso de aparatos electrónicos y permanezca lejos de árboles grandes”, recomendó Malitzie Rivera, subdirectora del Sinaproc.

Aunque las áreas urbanas suelen estar mejor protegidas debido a la presencia de pararrayos en edificios, lugares abiertos como canchas de fútbol o zonas rurales siguen siendo altamente vulnerables.

El Imhpa cuenta con un sistema de monitoreo que triangula en tiempo real la ubicación exacta de cada rayo que cae en el territorio nacional. Este sistema permite alertar a la población y reforzar las medidas de seguridad. Los expertos también aclaran que los rayos pueden formarse con o sin lluvia visible, por lo que siempre se deben seguir las recomendaciones durante una tormenta.

Aunque mayo ha sido hasta ahora el mes con mayor actividad eléctrica, se espera un aumento de rayos durante los meses de octubre y noviembre, debido al incremento de lluvias típicas de fin de año.

Con información de Nicanor Alvarado.