Meduca anuncia que pago de décimo tercer mes a docentes será proporcional a los días laborados

La medida implica que se realizarán las deducciones regulares correspondientes al periodo de inasistencia en el servicio público para el cual los educadores fueron contratados.

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que mañana jueves 7 de agosto de 2025 se realizará el pago correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes para los servidores públicos, conforme al calendario previamente establecido.

En el caso de los docentes que participaron en la reciente paralización y no asistieron a sus puestos de trabajo, el pago se efectuará de manera proporcional a los días efectivamente laborados, tal como lo establece la normativa vigente.

El pago se hará proporcional a los días trabajados, como establece la norma. En el caso de los docentes que no asistieron a sus puestos de trabajo, por su participación en la reciente paralización, este desembolso se hará de manera proporcional a los días efectivamente laborados”, precisó el comunicado oficial del Meduca.

La medida implica que se realizarán las deducciones regulares correspondientes al periodo de inasistencia en el servicio público para el cual los educadores fueron contratados. Cabe recordar que la huelga se extendió por más de dos meses, y que los estudiantes de escuelas oficiales retomaron las clases el pasado 14 de julio, tras la firma de un acuerdo entre 21 gremios docentes y el Meduca para reactivar el año escolar.

En ese sentido, el ministerio reiteró su compromiso con la correcta gestión de los recursos del Estado. “El Meduca reitera su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos del Estado y con el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la administración pública”, concluyó el comunicado.

Mañana se pagará la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente a este año. Se trata de cerca de 150 millones 944 mil 110 dólares con 28 centavos, los cuales se van a pagar a 276 439 funcionarios.

Esta es la fecha que consta en el calendario de pagos a servidores publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web correspondiente al año 2025.