Inseguridad crece en Panamá Oeste tras eliminación de subestaciones policiales

Panamá Oeste/La preocupación crece entre los residentes y comerciantes de varias comunidades de la provincia de Panamá Oeste tras la eliminación de varias subestaciones de policía en la región. Sectores como Santa Clara, Nueva Emperador, Cerro Silvestre, Juan Demóstenes Arosemena y otros en el distrito de Arraiján se sienten cada vez más inseguros ante el aumento de hechos delictivos y la disminución de presencia policial.

La medida, parte de una reestructación del sistema de seguridad impulsada por la Policía Nacional, ha generado un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía. Comerciantes locales afirman que, por temor a ser víctimas de robos o asaltos, muchos optan por cerrar sus negocios apenas cae la noche.

“Esperamos que la solución sea pronta porque ya hemos recibido algunas llamadas de comerciantes preocupados. Han eliminado algunos puestos de la policía y esto se va a convertir en un caos. Cada día más negocios cierran temprano por temor a los delincuentes”, indicó el Dr. Agnes Sánchez, director del Hospital Regional Gustavo N. Collado.

Actualmente, se han cerrado más de tres subestaciones de policía en distintas zonas. Pese a que la Policía Nacional justifica la medida como parte de una nueva estrategia de reorganización, los residentes consideran que eliminar puestos policiales sin asegurar una presencia efectiva de unidades en las comunidades vulnera su derecho a la seguridad.

Comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanos piden que se reevalúe la medida y se garantice la vigilancia constante en estas zonas, especialmente en horas de la noche, cuando los índices delictivos tienden a aumentar.

Con información de Yiniva Caballero.