Asamblea: revisará planillas de Oficinas de Participación Ciudadana tras denuncias de uso ineficiente de recursos

Panamá/La Asamblea Nacional anunció que ha iniciado una revisión completa y exhaustiva del funcionamiento de las Oficinas de Participación Ciudadana en todo el país, tras denuncias que apuntan a un posible uso ineficiente de fondos públicos. El proceso comienza con la sede ubicada en la provincia de Veraguas.

Hemos recibido con suma seriedad los señalamientos que indican un uso ineficiente de los recursos públicos, incluyendo una estructura de personal sobredimensionada, contratación de personas sin funciones claras, gastos acumulados sin justificación y planillas abultadas”, indicó la Asamblea en un comunicado oficial". — Jorge Herrera - Presidente de la Asamblea Nacional

Las acciones de fiscalización se activaron luego de que el pasado martes circularan en redes sociales denuncias sobre la oficina de participación ciudadana en Veraguas, la cual —según lo reportado— cuenta con una planilla de 51 funcionarios registrados y un gasto mensual de al menos $79,000, aunque solo cuatro personas estarían trabajando activamente en el sitio.

El comunicado, suscrito por la presidencia de la Asamblea a cargo del diputado Jorge Herrera, advierte que “este tipo de situaciones, de comprobarse, constituyen una falta grave al compromiso institucional de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que la ciudadanía exige y merece”.

Además, la institución enfatizó que “la participación ciudadana no puede, bajo ningún concepto, convertirse en fachada para clientelismo ni en pretexto para sostener estructuras inoperantes”.

Como parte del proceso de revisión, se ordenó la elaboración de un informe técnico detallado que incluirá la composición, funcionamiento, costos y resultados de estas oficinas a nivel nacional. La evaluación contemplará aspectos como planillas, contratos de alquiler, gastos operativos e impacto legislativo de las iniciativas ciudadanas impulsadas desde dichas oficinas.

“Identificados los hallazgos, se tomarán las medidas correctivas necesarias dentro del marco legal. Esto incluye el cierre de oficinas y la aplicación de las medidas administrativas que correspondan”, añadió el comunicado.

En su comunicado, la Asamblea concluyó reiterando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso correcto de los recursos públicos.