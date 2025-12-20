Inician trabajos en el río Zaratí para garantizar el suministro de agua potable en Penonomé

El director provincial del Idaan explicó que estas acciones buscan prevenir afectaciones en el abastecimiento de agua durante los meses de menor caudal, una situación recurrente en la provincia de Coclé durante la estación seca..

Las autoridades iniciaron trabajos en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora del distrito de Penonomé, ubicada a orillas del río Zaratí, como parte de la preparación para la temporada seca y con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a la población.

De acuerdo con la información brindada desde el lugar, ya se puso en marcha la logística para el “tragado” del río Zaratí, labores que se mantendrán durante el fin de semana. Los trabajos incluyen la reestructuración de una represa existente en este afluente, con el fin de asegurar los niveles adecuados que permitan el funcionamiento efectivo de la planta potabilizadora.

Además, se informó que labores similares están previstas en el río Chico, en el distrito de Natá, fuente que también abastece de agua potable a esa población, como parte de un plan preventivo para asegurar el servicio en ambos distritos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a hacer un uso responsable del agua, especialmente durante la temporada seca, mientras se desarrollan estos trabajos de adecuación y mantenimiento en las fuentes hídricas.

Información de Nathali Reyes