Real Madrid vs Sevilla | Alineaciones confirmadas, Kylian Mabppé titular

Panamá/El Real Madrid intentará prolongar su impresionante récord histórico frente al Sevilla y seguir en la pelea por el título de La Liga cuando ambos se enfrenten este sábado en el Santiago Bernabéu.

Noticias y actualidad

El técnico Xabi Alonso ha dejado de lado los rumores sobre su continuidad y ha guiado a los blancos a dos victorias consecutivas por la mínima en liga y copa.

El equipo inicia la jornada a cuatro puntos del líder Barcelona, con escaso margen de error en la carrera por el campeonato. Además, busca evitar una tercera derrota seguida en casa, tras los tropiezos ante Celta Vigo en liga y Manchester City en Europa, algo que no ocurría desde marzo de 2019.

Por su parte, el Sevilla llega tras encajar un gol en el descuento frente al Valencia, acumulando cuatro partidos sin ganar como visitante (D1, L3). Sin embargo, reaccionó con un contundente 4-0 sobre Real Oviedo y se ubica noveno, a cinco puntos tanto de los puestos europeos como de la zona de descenso. El entrenador Matías Almeyda ya sorprendió con un 4-1 al Barcelona en octubre y podría convertirse en el cuarto técnico sevillista en vencer en sus primeros duelos ante Madrid y Barça, algo que no ocurre desde 1969.

Otras noticias: Real Madrid vs Sevilla | Kylian Mbappé podría superar a Cristiano Ronaldo ¿de qué se trata?

Historial y estadísticas

El Madrid no pierde en casa contra el Sevilla desde diciembre de 2008 (17 victorias, 1 empate) y acumula 13 partidos invicto en el cara a cara (11 triunfos, 2 empates). Seis de sus últimos ocho encuentros superaron los 2.5 goles, mientras que el Sevilla ha llegado al descanso con 0-0 en cuatro de sus últimos cinco compromisos fuera.

Jugadores clave

El inglés Jude Bellingham ha sumado asistencias o tarjetas en sus últimos cuatro partidos y nunca ha perdido frente al Sevilla. En el conjunto andaluz, Lucien Agoumé ha participado en goles o recibido amonestaciones en ocho de sus 12 titularidades. Entre las ausencias destacan Brahim Díaz, convocado por Marruecos en la Copa Africana de Naciones, y los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, también presentes en el torneo continental.