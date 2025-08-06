Caja de Seguro Social lanza plataforma 'Mi Retiro Seguro' para proyectar pensiones

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó oficialmente este miércoles la plataforma “Mi Retiro Seguro”, una nueva herramienta digital que permitirá a los asegurados consultar información clave sobre su historial laboral y proyectar el monto estimado de su pensión al momento de la jubilación.

La directora de la institución, Dino Mon, hizo el anuncio a través de sus redes sociales, destacando que esta iniciativa representa un paso importante hacia la modernización de los servicios que ofrece la entidad.

“A partir de este momento, ya todos nuestros asegurados pueden entrar a nuestra página web micajadigital.css.gob.pa y acceder a la herramienta Mi Retiro Seguro, una herramienta pensada para cada uno de ustedes”, afirmó.

Nota relacionada:Lanzamiento de la calculadora de pensiones y jubilaciones de la CSS sería en los próximos días

Según explicó, la plataforma está diseñada para ser fácil de usar desde cualquier dispositivo: teléfono celular, tableta o computadora personal. A través de ella, los usuarios podrán consultar su historial salarial, sus aportes al sistema y obtener una estimación precisa de cuánto podrían recibir como jubilación.

Uno de los elementos más destacados de la herramienta es que ofrece una función para quienes están próximos a jubilarse, especialmente si pertenecen al sistema solidario o mixto. En estos casos, la plataforma permite al usuario tomar decisiones informadas sobre si desea cambiar de sistema.

“La herramienta te va a dar todas las recomendaciones y la información que tú necesites para poder tomar esa decisión de la mejor manera, una manera informada”, recalcó Mon.

El mensaje concluyó con una invitación a todos los asegurados para que ingresen al portal y exploren sus funcionalidades: “Tu pensión, segura y al alcance de un clic”.