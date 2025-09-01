Instituto de Seguros Agropecuarios realiza sustentación ante la Comisión de Presupuesto

El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó al ISA un presupuesto de 6.4 millones de dólares, señalando que no se ha dado ninguna diferencia con lo que se había solicitado.

Este lunes 1 de septiembre se cumple la segunda semana de sustentación de las vistas presupuestarias de diversas instituciones como parte del proceso para la aprobación del proyecto de presupuesto del Estado 2026.

En este día, se encuentran en agenda las instituciones relacionadas con el sector agropecuario; entre estas, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El primero en sustentar ha sido el ISA, bajo la ponencia de su gerente general, Ariel Espino de León, en compañía de otros funcionarios.

El tema de seguros que se proveen a productores, tanto agrícolas como pecuarios, de enero a julio fue uno de los temas abordados en esta sustentación; según se explicó, hay una suma asegurada por 24 millones de dólares a 1,639 productores, en donde también las indemnizaciones hasta agosto 2025 ya suman $1.6 millones.

Sin embargo, se consultó a la institución cómo atraer a productores que no sean de forma obligatoria, ya que el 60% de los seguros que otorga el instituto proviene de los productores que están con el BDA y que les exigen un seguro y por eso lo hacen a través del ISA.

Otro de los cuestionamientos por parte del diputado Betserai Richards fue el renglón del servicio de transmisión de datos que contempla el internet, el cual está presupuestado por un monto de 125 mil dólares para 20 agencias a nivel nacional y 2 edificios centrales.

Richards sugirió a la institución la compra de dispositivos satelitales que son más económicos y brindan el mismo servicio.

Otro punto que llamó la atención del diputado fue el renglón 2 de material y suministros, que contempla una asignación de $375 mil, a lo que la funcionaria respondió que son gastos para diésel y combustible.

El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó al ISA un presupuesto de 6.4 millones de dólares, señalando que no se ha dado ninguna diferencia con lo que se había solicitado.

