Bella Vista habilita línea ciudadana para denunciar autos mal estacionados

Ciudad de Panamá/La junta comunal de Bella Vista anunció la puesta en marcha de una línea ciudadana a través de WhatsApp que permitirá a los residentes denunciar de manera inmediata a los vehículos mal estacionados en el corregimiento. La medida busca dar respuesta a una de las quejas más frecuentes de la comunidad: la invasión de aceras, esquinas y áreas no autorizadas que afectan tanto a peatones como a conductores.

Para interponer la denuncia, los ciudadanos deben enviar dos fotografías al número 6680-9653: una en la que se muestra la falta cometida y otra que permita identificar claramente la placa del vehículo. Esta información se canaliza directamente a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que se encarga de procesar la infracción y aplicar la sanción correspondiente. El denunciante, además, recibe confirmación de que la multa fue registrada.

En su primer día de funcionamiento, la línea recibió más de 100 reportes, lo que obligó a las autoridades a crear un sistema exclusivo para organizar las denuncias y atender de forma más ágil cada caso. La medida no solo se limita al área bancaria o a la calle Aquilino de la Guardia, sino que también cubre sectores como Marbella, Vía Argentina, Obarrio y El Cangrejo, donde el problema de los estacionamientos indebidos se ha vuelto recurrente.

El corregimiento de Bella Vista enfrenta una realidad compleja: la capital carece de estacionamientos públicos suficientes, y los pocos disponibles resultan costosos para la mayoría de los usuarios. Además, existen estacionamientos privados que permanecen subutilizados por falta de un plan de gestión que incentive su uso. Como consecuencia, muchos conductores optan por estacionarse en zonas prohibidas, lo que genera congestión vehicular, inseguridad peatonal y un deterioro de la calidad de vida urbana.

Ante este panorama, la junta comunal insiste en que la iniciativa de denuncias ciudadanas es solo una parte de la solución. También se busca promover alternativas de movilidad como el metro, metrobús, bicicletas, scooters y caminatas, aprovechando que Bella Vista es uno de los corregimientos mejor conectados con transporte público. La meta a mediano plazo es lograr que el área se convierta en un espacio más ordenado, seguro y amigable para los peatones.

