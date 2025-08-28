Transportistas de plataformas exigen mayor control para garantizar seguridad en Panamá

Ciudad de Panamá/Transportistas que trabajan con aplicaciones móviles en Panamá levantaron la voz ante el creciente número de incidentes delictivos vinculados a conductores y usuarios. Omar Jaén, vocero del gremio, expresó la profunda preocupación del sector por la ausencia de una supervisión estatal efectiva que garantice la seguridad en ambas partes involucradas.

Jaén destacó que el marco legal actual, basado en el decreto 331 de 2017, ha sido insuficiente para regular adecuadamente esta actividad, dejando tanto a conductores como a pasajeros vulnerables. Reclamó la implementación de una ley integral que contemple todos los aspectos de seguridad, incluyendo sistemas de verificación adecuados para evitar la creación de cuentas falsas.

"Es preocupante que un usuario pueda registrarse sin foto, sin identificación, con nombre aleatorio, mientras al conductor se le exige historial policial y licencia", señaló Jaén.

El portavoz narró además un caso de violencia personal: el pasado 7 de mayo fue víctima de un asalto a punta de pistola, un episodio que reflejaría la falta de protección real en el sistema.

"No hay fiscalización del Estado ni para la seguridad del conductor, ni para la seguridad del usuario", advirtió Jaén.

Actualmente, Panamá cuenta con varias plataformas de transporte activas, aunque solo tres gozan de amplia popularidad. Jaén criticó que la ausencia de una autoridad reguladora impide que las empresas sean responsables frente a actos de violencia o irregularidades en el sistema. Pidió además que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sea elevada a una institución con mayor capacidad de control.

Los transportistas anunciaron que llevarán este reclamo a la Asamblea Nacional, buscando apoyo para impulsar una legislación que ponga orden en el sector y saque del sistema a quienes representan un riesgo para la seguridad pública.

