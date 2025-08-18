Licencia de conducir digital estará disponible en Panamá a partir de octubre

El nuevo documento permitirá a los ciudadanos portar su licencia en el celular, con validez oficial en todo el país.

Ciudad de Panamá/A partir de octubre, los panameños podrán contar con una licencia de conducir digital, que tendrá la misma validez que el documento físico y podrá portarse de manera segura desde el teléfono celular.

La iniciativa, impulsada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), busca modernizar los trámites y ofrecer a los conductores una alternativa práctica que se ajuste a las tendencias tecnológicas actuales.

Simón Henriquez, director de la ATTT, indicó que la licencia digital estará disponible mediante una aplicación oficial, donde cada usuario podrá acceder con verificación de identidad, lo que garantiza la seguridad y autenticidad del documento. Además, será aceptada en operativos de tránsito y controles de movilidad a nivel nacional.

El proyecto forma parte de las acciones del gobierno para avanzar hacia una mayor digitalización de servicios públicos, facilitando a los ciudadanos la gestión de documentos esenciales sin necesidad de portar físicamente el plástico.

Con esta medida, Panamá se suma a la lista de países que ya han incorporado licencias digitales, como parte de la transformación digital en el sector transporte.

Con información de Hellen Concepción