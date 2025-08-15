Licencia de conducir digital será válida en Panamá: ATTT aprueba su uso en teléfonos móviles.

Panamá/Los conductores en Panamá podrán portar su licencia de conducir en formato digital y mostrarla desde sus teléfonos móviles durante las inspecciones de tránsito, luego de que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aprobara su uso oficial como documento válido de identificación.

La medida, publicada en Gaceta Oficial, establece que la licencia digital será “un mecanismo alternativo, opcional y complementario al alcance del ciudadano”, y no reemplazará a la licencia física, que continuará siendo emitida como documento oficial.

La ATTT detalló que el nuevo formato conlleva ventajas como “mayor accesibilidad, autenticación segura, reducción del riesgo de extravío y simplificación de trámites”. Además, forma parte de la estrategia de transformación digital del Estado panameño para impulsar “mecanismos tecnológicos seguros que faciliten el acceso y presentación de documentos oficiales en formato digital”.

Según la resolución, el uso de la licencia digital estará autorizado para fines de fiscalización por parte de la ATTT y la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito. El documento podrá ser solicitado por los agentes durante operativos o revisiones en la vía pública.

Esta propuesta se puso en marcha desde septiembre de 2024, cuando ya la ATTT hacía las evaluaciones del mismo.

Autenticidad y verificación en tiempo real

La entidad advirtió que la licencia de conducir en formato digital deberá cumplir con requisitos de “autenticidad, integridad y vigencia” y corresponder al tipo de vehículo conducido, en concordancia con el Reglamento de Tránsito y la legislación vigente. La verificación del documento por parte de las autoridades deberá realizarse en tiempo real.

Este formato se implementará conforme a los estándares tecnológicos definidos por la ATTT. La emisión estará a cargo del concesionario autorizado para la expedición de licencias físicas, garantizando así que la plataforma cumpla con las medidas de seguridad necesarias. En este caso, por la empresa Servicios de Tránsito Centroamericanos, S.A. (Sertracen).

El acceso a la licencia digital se hará a través de plataformas electrónicas oficiales o medios previamente autorizados por la ATTT, y estará disponible únicamente para teléfonos móviles.

Fundamentos legales y competencias

La resolución se sustenta en la Ley 34 del 28 de julio de 1999, reformada por la Ley 42 del 22 de octubre de 2007, la Ley 38 del 31 de julio de 2000 y el Decreto Ejecutivo No. 640 del 27 de diciembre de 2006. Estas normativas facultan a la ATTT para otorgar licencias de conducir, autorizar su renovación o suspensión, y adoptar mecanismos administrativos y tecnológicos que faciliten la fiscalización y el cumplimiento de las normas de tránsito.

El documento también resalta que el Estado tiene el deber de “garantizar la seguridad en lo relativo a la circulación en las vías públicas y autopistas, así como en las vías de acceso”, por lo que la digitalización de documentos busca reforzar la autenticación y el control en carretera.

Entrada en vigencia

La resolución señala que la medida entrará en vigencia a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.