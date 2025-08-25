Plataformas digitales bajo la lupa: Policía Nacional detecta conductores con prontuarios delictivos

Los conductores organizados han expresado que existen al menos tres plataformas digitales de transporte operando en Panamá y alrededor de 40 mil brindando el servicio.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional confirmó que han identificado a conductores de plataformas digitales con prontuarios delictivos, luego de los recientes casos en los que conductores de este servicio están vinculados a hechos criminales.

"Sí hemos visto que hay personas que manejan las plataformas que tienen algunos prontuarios y, asimismo, otras que han sido víctimas. Nosotros estamos trabajando de la mano con estas compañías para poder dar un seguimiento y para poder tener cada vez más acercamiento", indicó el director de la institución, Jaime Fernández. La situación ha generado preocupación entre los conductores y representantes del gremio de plataformas digitales, quienes han venido denunciando que se han dado por lo menos 21 conductores asesinados.

Solicitaron más seriedad de las plataformas con la consecución de información del usuario y del conductor.

"Si la plataforma sigue permitiendo que las personas descarguen la aplicación, lo que va a suceder es que se va a alterar la información por fuera. Las personas van a falsificar los datos y tanto un conductor como un usuario pueden parecer y no ser la persona que en realidad aparece ahí", advirtió uno de los representantes.

El Decreto Ejecutivo No. 331 de 2017, que reglamenta el servicio de transporte de lujo a través de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), establece que deben tener nacionalidad panameña y que cuenten con la licencia profesional tipo E1, la cual también requiere una serie de pruebas y verificaciones, incluyendo la constancia de su historial de infracciones del tránsito y un certificado de salud. Además, solicita el récord policivo.

"Ese decreto busca darle una amplitud a la empresa y al servicio, pero no a los operadores, ni al que brinda el servicio ni al usuario, y es allí donde carece que Panamá reglamente ese 331 o lo amplíe o lo vuelva normativa de mayor relevancia con las autoridades para que en esta situación en la que estamos ocurriendo haya transparencia, uno en la parte laboral y en la parte de la seguridad de tanto el usuario como el conductor", solicitó otro de los representantes.

Los conductores han expresado que existen al menos tres plataformas digitales de transporte operando en Panamá y alrededor de 40 mil personas brindando el servicio. "Tenemos problemas con las plataformas, no hemos podido tener un acercamiento con ellos para buscar mejores condiciones para los conductores. Buscamos la manera de que las plataformas nos creen un tipo de seguridad dentro de sus aplicaciones", señaló otro conductor.

Esperan ser tomados en cuenta para plantear su situación. Mientras que las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a convertirse en el primer anillo de seguridad, exhortando a reportar cualquier situación sospechosa y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

