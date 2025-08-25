Continúan las investigaciones por la muerte de la joven Laritza Jiménez y sus dos bebés

El director médico espera que se esclarezca si hubo o no mala praxis y que la verdad del caso salga a la luz pública.

El director médico del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, David Rodríguez, se refirió al caso de la joven Laritza Jiménez de 29 años y sus dos bebés, que fallecieron hace más de una semana, tras recibir atención médica en este centro hospitalario y el Hospital Santo Tomás.

Rodríguez aseguró que las investigaciones administrativas del Hospital Santo Tomás y el Nicolás A. Solano están avanzadas, pero “por el contexto del hecho no se pueden dar muchas declaraciones”. El director médico espera que se esclarezca si hubo o no mala praxis y que la verdad del caso salga a la luz pública, indicando que son ellos [el hospital] los más interesados en conocer qué ocurrió con esta joven.

El caso de la joven madre conmocionó a todo el país, y a raíz de esta situación, el Ministerio Público adelanta una serie de diligencias para determinar si hubo o no negligencia médica, y determinar la responsabilidad penal de la institución en el tratamiento médico que se le brindó a Jiménez.

El pasado 20 de agosto, familiares, amigos y conocidos se congregaron este miércoles 20 de agosto en la iglesia de Santa Ana para dar el último adiós a esta mujer de apenas 29 años, que dejó a tres niños huérfanos.

Entre lágrimas y visiblemente afectado, Leonel Ríos, esposo de Laritza, brindó unas emotivas palabras en la misa.

“En medio de este inmenso dolor hago un llamado respetuoso a las autoridades para que se haga justicia y se investigue a fondo lo sucedido, con el fin de que esta tragedia no se repita en ninguna familia panameña y a quienes resulten responsables les caiga todo el peso de la ley”, expresó.

En tanto, el padre de Laritza, el señor Abel Jiménez, también exigió justicia y cuestionó la versión del Ministerio de Salud (Minsa).

“Era una niña sana, llena de vida. Ese ministro que no hable cosas que no tiene que estar hablando si no tiene la información concreta de lo que pasó con mi hija. ¿Él tiene pruebas de que mi hija murió de infección?”.

Dijo el padre que desde que ingresó al Hospital Nicolás A. Solano recibió un mal trato y luego de ser trasladada “me la terminaron de matar en el Santo Tomás”.

“Son tres personas que murieron, eso no puede quedar así. Señor presidente, tiene que hacer justicia”, imploró Abel Jiménez.

Información de Jenny Caballero