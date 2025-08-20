Dan el último adiós a Laritza Jiménez, la joven madre que falleció por presunta negligencia médica

Laritza Jiménez, de 29 años, fue atendida en el Hospital Nicolás A. Solano y posteriormente trasladada al Hospital Santo Tomás, en donde falleció tras dar a luz a dos bebés.

Familiares, amigos y conocidos se congregaron este miércoles 20 de agosto en la iglesia de Santa Ana para dar el último adiós a Laritza Jiménez, la joven madre que falleció en el Hospital Santo Tomás tras dar a luz a sus dos bebés, que también fallecieron horas más tarde.

Este caso, que conmocionó a todo el país, está siendo investigado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud.

Entre lágrimas y visiblemente afectado, Leonel Ríos, esposo de Laritza, brindó unas emotivas palabras en la misa.

“En medio de este inmenso dolor hago un llamado respetuoso a las autoridades para que se haga justicia y se investigue a fondo lo sucedido, con el fin de que esta tragedia no se repita en ninguna familia panameña y a quienes resulten responsables les caiga todo el peso de la ley”, expresó.

Con una voz quebrantada y con un profundo dolor, Ríos agregó: “Desde lo más profundo de mi ser, Laritza y mis pequeños hijos, acepto la voluntad de Dios, pero me rehúso a olvidar tus recuerdos de mi mente y mi corazón”.

En tanto, el padre de Laritza, el señor Abel Jiménez, también exigió justicia y cuestionó la versión del Ministerio de Salud (Minsa).

“Era una niña sana, llena de vida. Ese ministro que no hable cosas que no tiene que estar hablando si no tiene la información concreta de lo que pasó con mi hija. ¿Él tiene pruebas de que mi hija murió de infección?”.

Dijo el padre que desde que ingresó al Hospital Nicolás A. Solano recibió un mal trato y luego de ser trasladada “me la terminaron de matar en el Santo Tomás”.

“Son tres personas que murieron, eso no puede quedar así. Señor presidente, tiene que hacer justicia”, imploró Abel Jiménez.

Esta tragedia deja a tres niños huérfanos de madre.