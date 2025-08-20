Víctimas de negligencia médica en Panamá solicitan una ley que respalde a las familias afectadas

Actualmente, los casos por negligencia médica son atendidos por fiscalías que también investigan accidentes de tránsito y otros delitos. Para Montenegro, esta falta de especialización retrasa y complica las investigaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión sobre la negligencia médica volvió a cobrar fuerza en el país tras recientes denuncias de familias que aseguran haber sido víctimas de negligencia en diversos hospitales públicos a nivel nacional.

Aunque los casos se repiten con frecuencia, la dificultad para probarlos y la falta de una normativa clara hacen que muchos de estos nunca lleguen a los tribunales.

En entrevista con TVN Noticias, Elzebir Montenegro, directora de la Fundación Cinta Chocolate, recordó que la organización surgió en 2012 tras la muerte del sociólogo Raúl Leis, víctima de presunta negligencia médica. Desde entonces, decenas de familias se han sumado a este movimiento que busca justicia y, sobre todo, un marco legal que proteja a los pacientes.

Montenegro, quien perdió a su hija en 2017 por una situación similar, explicó que el camino de las víctimas es largo y doloroso. “Muchas familias no denuncian porque no creen en el sistema de justicia. Otras desisten porque el proceso es agotador y costoso. Pero es necesario denunciar para que se eviten más tragedias”, manifestó.

Un sistema sin especialización

Actualmente, los casos por negligencia médica son atendidos por fiscalías que también investigan accidentes de tránsito y otros delitos. Para Montenegro, esta falta de especialización retrasa y complica las investigaciones.

La también abogada señaló que se requiere una fiscalía especializada en mala praxis. Agregó que estos casos requieren peritajes exhaustivos y un seguimiento técnico que en la actual no existe. Además, muchas familias enfrentan decisiones dolorosas, como autorizar autopsias o exhumaciones, sin contar con apoyo ni orientación suficiente”, señaló.

La directora de la fundación destacó la urgencia de una ley que tipifique la negligencia médica como delito y que actualice el Código Sanitario que data de 1947, aún vigente en Panamá. “En 2024 presentamos un proyecto en la Asamblea Nacional, pero fue calificado como ‘no viable’, bajo el argumento de que ya existe regulación. Eso no es cierto. La ley actual está desfasada y no garantiza la seguridad del paciente”, subrayó.

Cifras que preocupan

De acuerdo con datos de la Medicatura Forense, proporcionados por Montenegro, en 2019 se registraron 61 expedientes relacionados con presunta negligencia médica. En 2020, en plena pandemia, solo se contabilizaron nueve, debido a que las autopsias estaban paralizadas. En 2021, la cifra se elevó a 28 casos, mientras que en 2023 se registraron 54.

En 2024, el Consejo Médico Forense realizó 62 reuniones para evaluar denuncias, aunque no todos los procesos concluyeron en resoluciones definitivas.

Montenegro destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado el 17 de septiembre como el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, lo que demuestra que este es un tema de interés global.

La activista también recordó que aún no se ha hecho justicia en casos históricos, como el envenenamiento masivo con dietilenglicol ocurrido hace más de 20 años. “Hace dos o tres años, en el 2022, salió una sentencia para un doctor en La Chorrera de un caso del 2014 y el doctor estaba muerto. Dígame, ¿qué justicia es esa?”, cuestionó.

Montenegro asegura que seguirá impulsando nuevas propuestas legislativas y que no desistirán en su lucha. “No pedimos privilegios, pedimos un sistema de salud que respete la vida y la dignidad de los pacientes. Necesitamos una ley que respalde a las familias y garantice una atención médica segura y humanizada”, concluyó.